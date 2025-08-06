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風災毀損光電板棄置農地流出不明油汙 嘉縣環保局重罰百萬元

聯合報／ 記者魯永明黃于凡／嘉義即時報導
立委張啓楷今天接獲檢舉，義竹鄉溪州段農地有廠商疑非法棄置廢棄光電板，民眾發現流出不明紅油汙，環保局獲報查處，確認已開罰百萬元，採樣釐清不明油汙成份。圖／讀者提供
立委張啓楷今天接獲檢舉，義竹鄉溪州段農地有廠商疑非法棄置廢棄光電板，民眾發現流出不明紅油汙，環保局獲報查處，確認已開罰百萬元，採樣釐清不明油汙成份。圖／讀者提供

丹娜絲颱風7月6日登陸嘉縣，造成滯洪池光電板大量破壞，環境部長彭啓明要求廠商1日清理完畢，不清開罰；嘉縣環保局會同南區督察大隊稽查，對鹿草及義竹鄉同一家廠商2處暫置場共開罰200萬元罰單。立委張啓楷今天接獲檢舉，義竹鄉溪州段農地有廠商疑非法棄置廢棄光電板，民眾發現流出不明紅油汙，環保局獲報查處，確認已開罰百萬元，採樣釐清不明油汙成份。

環保局說，立委張啓楷接獲檢舉，是之前已開罰暫置在溪洲段農地1095地號的廠商，已開罰百萬元，另1處鹿草鄉棄置場也開罰百萬元，今天再對另一家廠商，位在義竹鄉溪墘滯洪池岸邊貯存區，依違反廢清法罰百萬元，至今累計2家廠商3案，共開罰300萬元。

立委張啓楷表示，他接獲檢舉，嘉縣義竹鄉溪州段1095地號農地，有業者非法棄置廢棄的太陽能光電板。張啓楷指出，環境部長彭啓 明曾表示，若8月1日沒有清理完前會開罰，雖然嘉義縣政府已經開罰300萬，但罰則太輕，且相關廢棄物至5日都未清理，要求環境部盡速開罰。

環保局說，風災損壞光電板先從滯洪池打撈上岸，暫棄置農地分類處理，廠商向台糖承租農地，要依廢清法處置清運，日前稽查鹿草鄉荷包嶼滯洪池廢棄光電板，電線未妥善收集，暫置儲存區域無防止雨水滲透流入設備措施，還有廢棄物散落周邊大排；義竹新庄滯洪池廢棄光電板暫置區無防止雨水滲透流入設備措施，2座滯洪池光電板都由同一家廠商營運，依違反廢棄物清理法，2案各開罰百萬元。

開罰 光電板 滯洪池

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