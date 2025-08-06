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一度傳出倒閉…雲林唯一國民運動中心突停業 縣府出面闢謠

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣國民運動中心委外經營，但廠商提前解約，近日公告多項設施、場地停止服務，並受理退費，一度傳出國民運動中心倒閉，縣府今天闢謠，已依促參法上網招商。記者陳雅玲／攝影
雲林縣國民運動中心委外經營，但廠商提前解約，近日公告多項設施、場地停止服務，並受理退費，一度傳出國民運動中心倒閉，縣府今天闢謠，已依促參法上網招商。記者陳雅玲／攝影

雲林縣國民運動中心委外經營，但廠商提前解約，近日公告多項設施、場地停止服務，並受理退費，一度傳出國民運動中心倒閉，縣府今天闢謠，已依促參法上網招商，預計8月底前完成廠商甄選及議約，目標10月重新開幕。

雲林縣國民運動中心在8月1日公告，B1停車場、1F游泳池、3F體適能中心、各項課程都已停止服務，9月1日起2F桌球場、4F綜合球場停止開放，同時受理各項課程、票券退費，引起民眾議論，甚至傳出國民運動中心倒閉訊息。

縣府教育處表示，國民運動中心由縣府委託凱格大巨蛋運動公司營運，因廠商經營方向調整，提前至今年9月底終止合約，因合約規定廠商，合約終止時要返還資產給縣府，因此廠商提前終止服務，以便進行館舍修繕復原工作。

教育處指出，縣府目前已依促參法重新公開招商，預計8月底前完成廠商甄選及議約，原廠商合約到9月底終止，考量新廠商點交、重啟籌備需要一定時間作業，目標趕在10月底前重新開幕，提供民眾服務。

雲林縣國民運動中心位於斗六市，是縣內目前唯一一座國民運動中心，斥資3億元打造，2019年啟用至今，由縣府委託凱格大巨蛋運動公司營運，館內具備室內溫水游泳池、桌球室、櫸木高架地板的籃球場與羽球場、幼兒體適能教室、多間韻律教室及大型體適能中心等設施，因設備多元，又有公益服務時段，吸引許多在地民眾使用。

雲林縣國民運動中心委外經營，但廠商提前解約，近日公告多項設施、場地停止服務，並受理退費，一度傳出國民運動中心倒閉，縣府今天闢謠，已依促參法上網招商。記者陳雅玲／攝影
雲林縣國民運動中心委外經營，但廠商提前解約，近日公告多項設施、場地停止服務，並受理退費，一度傳出國民運動中心倒閉，縣府今天闢謠，已依促參法上網招商。記者陳雅玲／攝影

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