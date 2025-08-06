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台南上萬戶房屋待修 市府啟動2閒置校園做臨時安置所

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
丹娜絲風災後房屋待修繕，市府盤點北門國小玉湖校區、蚵寮國小雙春校區將作為臨時安置場所，工務局表示，目前已有6戶可入住。圖／台南市政府提供
丹娜絲風災後房屋待修繕，市府盤點北門國小玉湖校區、蚵寮國小雙春校區將作為臨時安置場所，工務局表示，目前已有6戶可入住。圖／台南市政府提供

丹娜絲颱風導致台南上萬住家毀損亟待重建，台南市政府為安置受災戶，除上周五宣布啟動貨櫃屋安置方案，今天也宣布在北門國小玉湖校區、蚵寮國小雙春校區作為臨時安置場所，已有6戶可入住，預計13日將完成20戶提供入住。

台南市風災民宅受損累計已達2萬8027戶，約1萬戶已完成修繕，仍有1萬5000戶待修，但有部分傾向不修繕，市政工務局上午記者會說明，針對民眾自行拆除雇工，9月底前拆除補助2萬元，如由市府代拆，費用由市府負擔，前提是符合申請慰助金的受災戶。

針對有需要中長期安置對象，工務局副局長鄒譽名表示，已盤點學校場地作為臨時安置所，規畫北門國小玉湖校區、蚵寮國小雙春校區作為臨時安置場所，已陸續完成整理，今天已有6戶可入住，預計13日總計將可提供20戶入住。

本周進入緊鑼密鼓修繕民宅階段，副祕書長殷世熙針對貨櫃屋安置計畫也提到，民眾如果擔心沒有地方可放置貨櫃屋，財政局也已盤點17區27處公有土地可釋出，民眾只要跟公所申請貨櫃屋，市府也會協助閒置公有地可作為短期貨櫃屋安置。

貨櫃屋安置部分，民政局表示，截至目前鹽水區有2戶提出申請、新營區有1戶，民眾普遍認為住貨櫃屋畢竟沒那麼方便，未必符合自身需求。申請日期至8月31日止，民眾可至各區公所提出申請，

民政局表示，貨櫃屋安置方案是為了讓受災戶在房屋尚未修復完成前，能有一個安全、遮風避雨臨時住所。只要是因風災導致居所嚴重受損、尚未領取租金補貼的災民，都可提出申請。

台南市目前統計弱勢家庭共計 1097戶，市府與民間單位正積極協助修繕受損屋頂及提供臨時安置處所。慈濟基金會認養：北門、學甲、將軍、七股、鹽水等地共129戶，已完成修繕2戶，台南市政府協助共968戶，由市府主導協助處理。

丹娜絲風災後房屋待修繕，市府盤點北門國小玉湖校區、蚵寮國小雙春校區將作為臨時安置場所，工務局表示，目前已有6戶可入住。圖／台南市政府提供
丹娜絲風災後房屋待修繕，市府盤點北門國小玉湖校區、蚵寮國小雙春校區將作為臨時安置場所，工務局表示，目前已有6戶可入住。圖／台南市政府提供
丹娜絲風災後房屋待修繕，市府盤點北門國小玉湖校區、蚵寮國小雙春校區將作為臨時安置場所，工務局表示，目前已有6戶可入住。圖／台南市政府提供
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丹娜絲風災後房屋待修繕，市府盤點北門國小玉湖校區、蚵寮國小雙春校區將作為臨時安置場所，工務局表示，目前已有6戶可入住。圖／台南市政府提供
丹娜絲風災後房屋待修繕，市府盤點北門國小玉湖校區、蚵寮國小雙春校區將作為臨時安置場所，工務局表示，目前已有6戶可入住。圖／台南市政府提供

貨櫃 台南 北門

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