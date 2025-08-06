台南助安置受災戶 推校園開放及租用貨櫃屋

颱風丹娜絲侵襲造成台南許多房屋受損，台南市政府於北門國小玉湖校區及蚵寮國小雙春校區設立臨時安置場所，供房屋修繕或重建戶申請使用，並推出災民租用貨櫃屋計畫。

台南市政府今天上午於永華市政中心召開丹娜絲颱風災後復原進度記者會，由副秘書長殷世熙主持，邀集相關單位說明房屋修繕、拆除工班媒合與政府補助方案、災民安置方案，以及澄清0802豪雨六塊寮排水機運作情況。

台南市政府提供資料指出，災區屋損修復作業全力推動中，在市府與中央機關合作下，已洽定133家廠商協助災區屋損修復工作，目前各區民眾登記申請媒合案件達842件，已媒合完成504件，47件已完成簽約，施工中6件。

市府指出，為協助災民在房屋修繕、拆除期間有安身處所，已於北門國小玉湖校區及蚵寮國小雙春校區設立臨時安置場所，昨日於蚵寮國小雙春校區已完成整理6戶，預計今日開放入住，並將持續趕工整理，只要完成就開放，預計13日前可提供共20戶入住。

市府指出，同時啟動「114年丹娜絲風災災民租用貨櫃屋計畫」，即日起至31日止，只要是因風災導致居所嚴重受損、尚未領取租金補貼災民，都可以到區公所提出申請。

市府指出，貨櫃租用期間從今年9月1至12月31日，市府統一承租、由政府補貼大部分費用，申請人每櫃僅需負擔新台幣8000元（每月2000元共4個月），低收入戶或其他弱勢族群可由市府全額補助，貨櫃屋為20呎標準型，每櫃可供3人內使用，如家庭人數較多，最多可申請2櫃。

市府指出，貨櫃屋設置地點由申請人自行選擇，但必須在原本受災的行政區範圍內，並事先取得地主或使用人同意，以避免後續糾紛，實際放置仍須經現場勘查確認才可設置，期盼以過渡安置方案，協助受災民眾暫時安身、早日重建家園。