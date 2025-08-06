救災綠營延續「疼惜台南 守護家園」行動專案 不放棄任何弱勢受災戶

丹娜絲風災後，民進黨台南市黨部成立聯合服務中心，前幾日急降雨又造成台南多處淹水。市黨部今表示，地方黨公職全力連結社會力，投入物資招募與救災重建，黨中央也成立志工團，協助災區清理復原。市黨部主委郭國文宣布「疼惜台南 守護家園」行動專案延續量能，做好黨工社工化，不放棄任何一位弱勢受災戶，也讓黨部公益化，輔助政府擴大媒介全國人力、物力，投入台南救災重建行列。

郭國文表示，風雨肆虐，台南眾所矚目，黨主席賴清德指示，全黨投入救災，另，黨中央代理秘書長何博文上周六帶領志工團到大新營區，日前已有桃園、台中市議員邀集志工投入，加上今日彰化縣議員、新竹市議員，彰化縣立委服務處帶領民進黨志工團前來，預期後續會有更多人力、物力輸入。黨中央已將新營設為救災前進指揮據點，新營民治黨部轉為臨時戰略物資分配中心，務必將人力、物力做最大化運用。

目前市黨部人員多數進駐新營，少數人力留守南區處理例行事務。郭國文說，「疼惜台南 守護家園」行動專案，以民眾所需為優先考量，聯繫黨公職物資需求，快速反應，確保物資精準、快速投放；優先投入人力，協助獨居老人、身心障礙者，且具低收與中低收身分，請市民鄉親互相幫忙，撥打專線電話6350465，新營黨部戰略物資中心，會盡快協助。

另，面對近期藍白網路社群ＡＩ變造影片爭議，郭國文強調，分化人民，操弄情緒，都無助於救災重建，從去年山區震災到今年風災、雨災，市民鄉親早日回復日常生活，只能快，不能等。他說，當謝龍介了解救災需要有章法的時候，民進黨已持續投入一段時間，並且擴大量能，加速進行。藍白造謠抹黑、訕笑，讓人以為民進黨不救災，這種惡質手段，相信市民朋友都無法接受。