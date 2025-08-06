快訊

才到澳洲8天！中國13歲女交換生刺殺14歲同鄉 將出庭面對謀殺罪指控

8.8強震喚醒「沉睡巨人」！俄遠東7座火山連環噴發 300年來首見

「青鳥女神」蔡瑞珊形象翻車！澀谷牽手已婚張鐵志 昔「無縫懷孕」黑歷史再被起底

救災綠營延續「疼惜台南 守護家園」行動專案 不放棄任何弱勢受災戶

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
民進黨台南市黨部主委郭國文宣布，「疼惜台南 守護家園」行動專案延續量能，做好黨工社工化，不放棄任何一位弱勢受災戶。圖／民進黨台南市黨部提供
民進黨台南市黨部主委郭國文宣布，「疼惜台南 守護家園」行動專案延續量能，做好黨工社工化，不放棄任何一位弱勢受災戶。圖／民進黨台南市黨部提供

丹娜絲風災後，民進黨台南市黨部成立聯合服務中心，前幾日急降雨又造成台南多處淹水。市黨部今表示，地方黨公職全力連結社會力，投入物資招募與救災重建，黨中央也成立志工團，協助災區清理復原。市黨部主委郭國文宣布「疼惜台南 守護家園」行動專案延續量能，做好黨工社工化，不放棄任何一位弱勢受災戶，也讓黨部公益化，輔助政府擴大媒介全國人力、物力，投入台南救災重建行列。

郭國文表示，風雨肆虐，台南眾所矚目，黨主席賴清德指示，全黨投入救災，另，黨中央代理秘書長何博文上周六帶領志工團到大新營區，日前已有桃園、台中市議員邀集志工投入，加上今日彰化縣議員、新竹市議員，彰化縣立委服務處帶領民進黨志工團前來，預期後續會有更多人力、物力輸入。黨中央已將新營設為救災前進指揮據點，新營民治黨部轉為臨時戰略物資分配中心，務必將人力、物力做最大化運用。

目前市黨部人員多數進駐新營，少數人力留守南區處理例行事務。郭國文說，「疼惜台南 守護家園」行動專案，以民眾所需為優先考量，聯繫黨公職物資需求，快速反應，確保物資精準、快速投放；優先投入人力，協助獨居老人、身心障礙者，且具低收與中低收身分，請市民鄉親互相幫忙，撥打專線電話6350465，新營黨部戰略物資中心，會盡快協助。

另，面對近期藍白網路社群ＡＩ變造影片爭議，郭國文強調，分化人民，操弄情緒，都無助於救災重建，從去年山區震災到今年風災、雨災，市民鄉親早日回復日常生活，只能快，不能等。他說，當謝龍介了解救災需要有章法的時候，民進黨已持續投入一段時間，並且擴大量能，加速進行。藍白造謠抹黑、訕笑，讓人以為民進黨不救災，這種惡質手段，相信市民朋友都無法接受。

台南 人力 民進黨

延伸閱讀

立委籲綠能納入災防體系 強化能源抗災韌性

風災毀台南百年古厝 郭國文：政府要主動搶救文化資產

綠委撤卓榮泰風災後復原專報 國民黨團轟：幫民進黨高官卸責

邀政院風災後復原專報綠委撤案 挨轟到災區是在表演嗎？

相關新聞

一度傳出倒閉…雲林唯一國民運動中心突停業 縣府出面闢謠

雲林縣國民運動中心委外經營，但廠商提前解約，近日公告多項設施、場地停止服務，並受理退費，一度傳出國民運動中心倒閉，縣府今...

沈玉琳住院病因未明 嘉義鄉親集氣祈福

藝人沈玉琳上月29日因為猛爆性肝炎住進三總加護病房，至今仍病因未明；沈玉琳是嘉義縣水上鄉人，在地社群鄉親發起「為水上之光...

風災毀台南百年古厝 郭國文：政府要主動搶救文化資產

台南市七股區城內的蘇家古厝「武功堂」，於7月6日遭受丹娜絲颱風重創，屋頂被飛來的鐵皮砸中，導致梁柱斷裂。這棟古厝四年前曾...

台南上萬戶房屋待修 市府啟動2閒置校園做臨時安置所

丹娜絲颱風導致台南上萬住家毀損亟待重建，台南市政府為安置受災戶，除上周五宣布啟動貨櫃屋安置方案，今天也宣布在北門國小玉湖...

救災綠營延續「疼惜台南 守護家園」行動專案 不放棄任何弱勢受災戶

丹娜絲風災後，民進黨台南市黨部成立聯合服務中心，前幾日急降雨又造成台南多處淹水。市黨部今表示，地方黨公職全力連結社會力，...

台南清淤遭挪用？市府水利局提數據：支出經費比補助多

針對民眾黨質疑台南治水成效？南市水利局說明，有關於治水預算，南北治水資源不均，台南土地面積與大台北差不多，卻僅得台北四分...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。