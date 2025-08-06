台南清淤遭挪用？市府水利局提數據：支出經費比補助多

針對民眾黨質疑台南治水成效？南市水利局說明，有關於治水預算，南北治水資源不均，台南土地面積與大台北差不多，卻僅得台北四分之一治水預算，仍努力以一當二使用。 只能採用較低的「10年重現期」防洪標準。而非台北「200年重現期」防洪標準。

另有關監察院所指「清淤經費未專款專用」，市府除已正式召開記者會澄清，市政水利局主任祕書黃信銓今天也再度說明，台南清淤經費「絕對沒有」挪作他用，台南市府從2020至2022年間實際投入雨水下水道清淤總經費為1億1377萬元，遠高於中央補助的8780萬元。又自2019年起年清淤量自10.7萬噸逐年增加至2024年度已達77萬噸，證明市府在清淤與治水工作上投注高度心力。

市府強調，以治水成效而言，台南豪雨造成淹水面積從2009年莫拉克的5萬5000公頃縮小至2023年凱米颱風的335公頃。質疑「民眾黨懂台南嗎？」若不了解，建議多瞭解台南歷史地理背景，理解為何台南易淹水，又如何在一棒接一棒、多年努力下快速退水，逐年展現治水成效。

南市府表示，治水是逐步改善的歷程，需要一棒接一棒。台南以有限的預算逐步展現治水成效，更顯不易。治水經費尚不足數百億，年初新版財劃法粗暴草率通過，加上中央總預算被大刪減，台南在此狀況下，後續治水經費堪慮。

南市府水利局也說明，依水利署劃定全台易淹水地區台南市就佔了3分之1，主要是台南地勢低窪、有舊稱「台江內海」、「倒風內海」，多數地區原為潟湖與河口三角洲，治水難度高。

水利局表示，針對8月2日安南區新順里淹水問題，水利局表示，除六塊寮排水上游安定區降下200年頻率的雨量，當天在新順里布建移動式抽水機外，水利局已爭取8.2億進行整治，包括新順橋改建增加流水斷面，現由工務局進行改建設計作業；另外7億在六塊寮排水最下游處匯入鹽水溪處增設抽水站約5億元，並在新順橋旁公園用地增設滯洪池，同時改建左岸護岸及堤後排水。