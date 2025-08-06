醬料隱藏食安風險 嘉縣輔導200家業者共同守護

餐廳桌上擺放的醬料是用餐必備，卻也是常被忽視的食安盲點，嘉義縣衛生局專案聚焦醬料衛生管理，對200家業者展開輔導與稽查行動後合格率百分百。縣衛生局並製作宣傳影片，提升業者及民眾食安識能。衛生局長趙紋華表示，透過「醬究美味 嘉倍衛生」專案輔導，落實食安細節，實踐餐飲衛生。

衛生局長趙紋華說，醬料不是主食，卻是餐飲中高頻率接觸且易被忽略的潛在風險點，透過專案系統性輔導與實地查核，業者精進內部管理，落實食安細節，真正實踐餐飲衛生。

衛生局針對提供醬料或普設自助醬料區的餐飲業者，如麵食、火鍋、牛排館展開輔導與稽查，實施保存醬料、清潔容器、標示分裝日期等措施，打造讓人安心的用餐環境。

「醬究美味 嘉倍衛生」專案依3階段循序推動，第1階段辦理啟動儀式與業者共識營；第2階段舉辦衛生講習，到餐廳現場實地輔導，由衛生局專業人員針對業者醬料保存方式、品名標示、分裝日期、容器清潔與補充頻率等管理機制逐一檢視，並製作分裝醬料專用標示貼紙供業者使用。

第3階段由衛生局展開200家餐飲業者的實地稽查，全面檢視食品從業人員衛生、廚作場所與設備清潔狀況，並聚焦醬料衛生安全管理，落實「食品良好衛生規範準則」各項要求，確保食安管理不留死角。

經計畫輔導後，業者改善顯著，食品良好衛生規範（GHP）準則複查合格率達100%。