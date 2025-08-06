醬料隱藏食安風險 嘉縣輔導200家業者共同守護
餐廳桌上擺放的醬料是用餐必備，卻也是常被忽視的食安盲點，嘉義縣衛生局專案聚焦醬料衛生管理，對200家業者展開輔導與稽查行動後合格率百分百。縣衛生局並製作宣傳影片，提升業者及民眾食安識能。衛生局長趙紋華表示，透過「醬究美味 嘉倍衛生」專案輔導，落實食安細節，實踐餐飲衛生。
衛生局長趙紋華說，醬料不是主食，卻是餐飲中高頻率接觸且易被忽略的潛在風險點，透過專案系統性輔導與實地查核，業者精進內部管理，落實食安細節，真正實踐餐飲衛生。
衛生局針對提供醬料或普設自助醬料區的餐飲業者，如麵食、火鍋、牛排館展開輔導與稽查，實施保存醬料、清潔容器、標示分裝日期等措施，打造讓人安心的用餐環境。
「醬究美味 嘉倍衛生」專案依3階段循序推動，第1階段辦理啟動儀式與業者共識營；第2階段舉辦衛生講習，到餐廳現場實地輔導，由衛生局專業人員針對業者醬料保存方式、品名標示、分裝日期、容器清潔與補充頻率等管理機制逐一檢視，並製作分裝醬料專用標示貼紙供業者使用。
第3階段由衛生局展開200家餐飲業者的實地稽查，全面檢視食品從業人員衛生、廚作場所與設備清潔狀況，並聚焦醬料衛生安全管理，落實「食品良好衛生規範準則」各項要求，確保食安管理不留死角。
經計畫輔導後，業者改善顯著，食品良好衛生規範（GHP）準則複查合格率達100%。
為強化餐飲業者衛生管理知能並提升參與動能，衛生局製作影片及衛教宣導圖卡，透過圖像化與實例分享，激勵更多業者主動投入改善行動。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言