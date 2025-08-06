「不只付清也期許返家探親」永康分局攜警友辦事處贈禮券 警讚：超實用

台南永康警分局警友辦事處之前在慶祝母親節時，聽聞基層同仁感嘆「母親節吃龍蝦，父親節只剩付清節」，適逢父親節即將來臨，永康分局也攜手永康警友辦事處致贈禮券，讓辛苦的警察爸爸除了付清家庭帳單，也要關懷自身，永康分局則說，希望基層同仁也要適時返家探望父親。

永康警分局表示，分局約有3成基層同仁居住在外地，有部分更是從北部「南漂」到永康服務，常因為輪服勤務而難以返回老家探望，而適逢父親節來臨，希望員警能帶著分局致贈的心意，返家探望父親。

永康警分局長洪宏榮提到，如今社會已沒有男主外、女主內的傳統觀念，且許多女性同仁不僅是職業婦女更身兼父職，希望不論男女同仁在維持轄區治安交通及公務繁忙之餘，也要維護自己的身心健康。

永康警分局今年父親節與永康警友辦事處攜手，提供員警每人一份500元全聯禮券，今由辦事處主任洪德勝及顧問團長徐緯杰致贈，不少員警相當驚喜說，「禮券真的是超級實在又實用」，最愛這種「付清節」。