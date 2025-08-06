嘉市購物節上路月餘登錄消費金額破2億 女子幸運獲獎金
嘉市購物節7月1日開跑至今，上月接連碰上風災及西南氣流，未傳淹水災情，暑假旺季遊客多，市府建設處統計，全市消費累計發票登錄金額突破2億元大關，進度大幅超前，創下歷年同期新高紀錄，相較去年同期，一般發票登錄金額成長高達112%，展現市民與遊客對在地商圈高度支持與積極參與，為地方經濟注入強心針。
本次登錄突破2億元幸運得主，是嘉市鄭姓女子，她上月在「金石建設」購買1戶房屋，將百萬購屋款登錄，意外成為「破億加碼獎」得主，直呼「額外驚喜！」鄭女說，每年都參與購物節，買新家逢活動期間，把握機會登錄試手氣，沒想到沒抽獎就先領紅包，真的非常開心，市府送她6600元「破億獎金」紅包。
建設處根據消費資料統計顯示，購物節活動開跑，不論雲端發票登錄筆數、電子支付使用率或整體登錄金額，明顯超越去年同期，消費力提升超過1倍，反映市民逐漸養成使用數位工具參與活動習慣，激勵更多店家加入合作行列，擴大活動效益，形成正向循環。
建設處長呂獎慧說，購物節強化數位登錄與電子支付機制，結合環保、便民與加碼抽獎回饋，嘉遊金全面數位化，讓民眾容易參與，活動辦法升級，延續歷年好評「周周抽獎制度」與「電子支付專屬抽」，更推出「來嘉住宿4重抽，再送600嘉遊金」，鼓勵民眾使用LINEPay、台灣Pay、Carrefour Pay或全支付等電子支付交易登錄抽好禮，入住特約旅宿並登錄消費每周再抽現金1萬6800元，參與愈多抽愈多。
今年推出首屆「購物節-短影音競賽」，邀請民眾拍攝短影音開箱嘉市，即日起至9月15日受理報名，購物節10月12日截止，消費登錄稅籍設立嘉市店家消費發票，登錄累計500元可獲1個抽獎序號，每人最多可獲20個抽獎序號，除每周抽萬元獎金，還有機會將百萬汽車百萬現金、電動機車及名牌包帶回家，詳情上嘉市購物節粉絲專頁，LINE官方帳號（ID請搜尋@wubuywubobi）查詢。
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