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沈玉琳住院病因未明 嘉義鄉親集氣祈福

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
藝人沈玉琳因猛爆性肝炎住進三總加護病房，至今仍病因未明；沈玉琳是嘉義縣水上鄉人，在地社群鄉親發起「為水上之光沈玉琳祈福集氣」。圖／取自「水上人家幸福家人」臉書
藝人沈玉琳因猛爆性肝炎住進三總加護病房，至今仍病因未明；沈玉琳是嘉義縣水上鄉人，在地社群鄉親發起「為水上之光沈玉琳祈福集氣」。圖／取自「水上人家幸福家人」臉書

藝人沈玉琳上月29日因為猛爆性肝炎住進三總加護病房，至今仍病因未明；沈玉琳是嘉義縣水上鄉人，在地社群鄉親發起「為水上之光沈玉琳祈福集氣」，許多鄉親網友紛紛留言，祝沈玉琳早日康復。

「水上人家幸福家人」臉書貼文，「為水上之光沈玉琳祈福，水上的鄉親朋友們，一起集氣，今年2月14日，玉琳哥才剛回到我們的驕傲水上老牌草魚粥，錄製花甲少年節目，滿滿笑聲還歷歷在目。今日驚聞他身體不適的消息，令人不捨與關心。讓我們一起為玉琳哥祈福，祝他早日康復，重返舞台，一如既往帶給大家歡笑與力量。水上加油，沈玉琳加油，為水上人的驕傲，祈福集氣。」

水上鄉親說，沈玉琳生長在水上鄉，18歲北上讀世新大學，畢業後在演藝界認真打拚，功成名就，上電視節目不忘行銷家鄉美食觀光，曾受縣府文觀局邀請返鄉行銷觀光景點美食。

沈玉琳上月29日因為猛爆性肝炎住進三總加護病房，據「鏡週刊」報導，目前院方透過各項精密檢查，已經排除肝臟和胰臟問題，不過因為體內白血球過高，內臟也有受損，因此轉往血液腫瘤科救治，而據「三立新聞網」報導，沈玉琳罹患的有可能是淋巴癌。

三總院方積極追查沈玉琳病因，安排正子攝影想找出病灶，好消息是沈玉琳的肝炎已經獲得控制，先前他因為暴瘦和臉色蠟黃，一度傳出懷疑他罹患的是胰臟癌，還好經過檢查，已經排除胰臟和肝臟的問題，因為他不需要進行外科手術，根據他的血液現況判斷，恐怕是與淋巴癌有關，另外沈玉琳腹部積水嚴重，也需要再做進一步精密檢查。

美食 淋巴 沈玉琳 猛爆性肝炎

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