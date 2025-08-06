民眾敲碗成真 雲林土庫親水節周末30公尺水滑梯登場

雲林土庫鎮公所去年首辦親水節活動，吸引逾千民眾參加，甚至有不少家庭遠從外縣市來，今年夏天民眾詢問電話不斷，鎮長陳特凱宣布，8月9、10日在土庫國小續辦親水節活動，並將加碼發送限量水槍。

陳特凱說，去年親水節活動吸引來自台中、彰化、嘉義、台南民眾參加，今年活動尚未舉辦，就已有民眾詢問，今年親水節活動以「清涼親水．親子同樂」為主軸，將有8座遊水池，其中有3座遊水池氣墊城堡逾10公尺高，更有30公尺的水滑梯，讓親子同樂。

2天活動各將發送400隻水槍、上千瓶飲料、水讓民眾解渴，並有親水趣味競賽，勝利者即可獲得神秘好禮。

除打造夏季遊樂氛圍，鎮公所也期望藉由活動吸引外地遊客造訪土庫，帶動人流與商機，進一步推動在地觀光與小型經濟。「希望土庫不僅涼爽好玩，更成為旅人記憶中的夏日亮點。」更多活動詳情可至土庫鎮公所臉書粉絲專頁查詢。