快訊

柯文哲撤告！鍾小平指控收賄3、4億挨告 開庭40分鐘結束…雙方和解了

從時尚代名詞淪「借廁所」首選 美國星巴克還能翻身？

黛咪摩爾驚爆「不爽阿湯哥拿奧斯卡」發聲：失智前夫布魯斯威利才該拿

聽新聞
0:00 / 0:00

台南市勞工局長回饋家鄉 與熱心人士合資捐贈南消410萬高階救護車

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導
台南市勞工局長王鑫基（中）與另外7位熱心人士，合資捐贈一部市值高達410萬元的高階救護車。圖／消防局提供
台南市勞工局長王鑫基（中）與另外7位熱心人士，合資捐贈一部市值高達410萬元的高階救護車。圖／消防局提供

台南市勞工局長王鑫基家族世居官田，深知地方救護資源的重要，期盼能為家鄉及鄰近地區民眾健康出一份心力，與另外7位熱心人士合資捐贈一部市值高達410萬元的高階救護車，特別命名「官田93」，未來將服務於消防局第二大隊官田、麻豆、下營等地區。

台南市消防局官田分隊今天上午舉辦救護車捐贈典禮，由消防局長李明峯主持，感謝王鑫基與所有捐贈者對地方消防救護的支持；李明峯表示，這份善心將轉化為第一線救護人員的強大後盾，未來消防局會充分運用該車守護地方安危。

這輛新救護車不僅配備標準救護裝備，更增設自動心肺復甦機、自動甦醒器及潮器末二氧化碳偵測器等高階醫療器材，能在緊急狀況第一時間給予患者更即時、精準的醫療支援，大幅提升地方急救品質與守護生命希望，加強緊急救護能量。

消防局指出，「官田93」的投入，代表社會共善力量的具體實踐，也肯定民間力量在強化公共安全的重大貢獻；消防局呼籲，未來將持續推動各類公益合作，共同建構更安全、更有保障的宜居城市。

台南市勞工局長王鑫基（右）與另外7位熱心人士，合資捐贈一部市值高達410萬元的高階救護車。圖／消防局提供
台南市勞工局長王鑫基（右）與另外7位熱心人士，合資捐贈一部市值高達410萬元的高階救護車。圖／消防局提供
台南市勞工局長王鑫基與另外7位熱心人士，合資捐贈一部市值高達410萬元的高階救護車。圖／消防局提供
台南市勞工局長王鑫基與另外7位熱心人士，合資捐贈一部市值高達410萬元的高階救護車。圖／消防局提供
台南市勞工局長王鑫基（左）與另外7位熱心人士，合資捐贈一部市值高達410萬元的高階救護車。圖／消防局提供
台南市勞工局長王鑫基（左）與另外7位熱心人士，合資捐贈一部市值高達410萬元的高階救護車。圖／消防局提供

患者 台南 救護車

延伸閱讀

男駕車下沙鹿交流道竟撞上救護車 4人受傷送醫幸無礙

不甩鳴笛還闖紅燈！斗六駕駛惡意擋救護車 下場慘了

台南海嘯警報…西南沿海浪高恐1公尺 市府設警戒區域、消防勸離遊客

卓榮泰視察台南做工行善團為弱勢修繕 志工趕工坐地吃便當

相關新聞

風災毀台南百年古厝 郭國文：政府要主動搶救文化資產

台南市七股區城內的蘇家古厝「武功堂」，於7月6日遭受丹娜絲颱風重創，屋頂被飛來的鐵皮砸中，導致梁柱斷裂。這棟古厝四年前曾...

民眾敲碗成真 雲林土庫親水節周末30公尺水滑梯登場

雲林土庫鎮公所去年首辦親水節活動，吸引逾千民眾參加，甚至有不少家庭遠從外縣市來，今年夏天民眾詢問電話不斷，鎮長陳特凱宣布...

台南市勞工局長回饋家鄉 與熱心人士合資捐贈南消410萬高階救護車

台南市勞工局長王鑫基家族世居官田，深知地方救護資源的重要，期盼能為家鄉及鄰近地區民眾健康出一份心力，與另外7位熱心人士合...

嘉市鐵路高架裁撤北回歸線車站 將以全新日光風貌重生完工期曝

嘉市鐵路高架化延期到2028年底通車，裁撤逾20年的水上鄉北回歸線車站，重建新站，鐵道局2022年1月25日招標開工，施...

暴雨沖出埋藏海廢 台南市府加速清除

丹娜絲颱風及西南氣流重創台南，影響近1個月，台南社大觀察發現，暴雨後許多埋在沙灘的瓶罐等垃圾浮現，還有竹子、木頭漂到出海...

雲縣田徑場改善290處 月底前完成

雲林縣政府新建立田徑場，以縣運動會進行「場館壓力測試」，經盤檢並收集各方意見，縣府共彙整出門窗構件須優化、細縫裂紋等29...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。