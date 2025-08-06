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台南市勞工局長回饋家鄉 與熱心人士合資捐贈南消410萬高階救護車
台南市勞工局長王鑫基家族世居官田，深知地方救護資源的重要，期盼能為家鄉及鄰近地區民眾健康出一份心力，與另外7位熱心人士合資捐贈一部市值高達410萬元的高階救護車，特別命名「官田93」，未來將服務於消防局第二大隊官田、麻豆、下營等地區。
台南市消防局官田分隊今天上午舉辦救護車捐贈典禮，由消防局長李明峯主持，感謝王鑫基與所有捐贈者對地方消防救護的支持；李明峯表示，這份善心將轉化為第一線救護人員的強大後盾，未來消防局會充分運用該車守護地方安危。
這輛新救護車不僅配備標準救護裝備，更增設自動心肺復甦機、自動甦醒器及潮器末二氧化碳偵測器等高階醫療器材，能在緊急狀況第一時間給予患者更即時、精準的醫療支援，大幅提升地方急救品質與守護生命希望，加強緊急救護能量。
消防局指出，「官田93」的投入，代表社會共善力量的具體實踐，也肯定民間力量在強化公共安全的重大貢獻；消防局呼籲，未來將持續推動各類公益合作，共同建構更安全、更有保障的宜居城市。
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