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嘉市鐵路高架裁撤北回歸線車站 將以全新日光風貌重生完工期曝

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉市鐵路高架化工程裁撤水上鄉北回歸線車站，重建新站，鐵道局開標施工2年多，拆除舊站體及宿舍，新建車站跨站站房鋼構主體完成。記者魯永明／攝影
嘉市鐵路高架化工程裁撤水上鄉北回歸線車站，重建新站，鐵道局開標施工2年多，拆除舊站體及宿舍，新建車站跨站站房鋼構主體完成。記者魯永明／攝影

嘉市鐵路高架化延期到2028年底通車，裁撤逾20年的水上鄉北回歸線車站，重建新站，鐵道局2022年1月25日招標開工，施工2年多，拆除舊站體及宿舍，新建車站跨站站房鋼構主體完成，預定2027年完工，建置通道方便旅客下車，前往鐵道2側北回歸線「太陽館」，以及2021年完工啟用「太空館」。

鐵道局說，配合嘉市鐵路高架化，北回歸線站將以全新姿態回歸，站體設計融入「日光」意象，白天陽光透過玻璃灑落，夜晚化作城市光盒地標。跨站房設施連通天文廣場太陽館，結合車站東面人行道、自行車道，與嘉油鐵馬道串連週邊遊憩資源，讓民眾可以漫遊自在北緯23.5度，讓日光灑進車站，也照進記憶。

鐵道局執行嘉市鐵路高架工程，含嘉義站、嘉北站及北回歸線等3座新車站，原訂今年底完工，最後營建工程（C613標）位在嘉市隔壁水上鄉車輛基地，是鐵路高架工程最後一塊拼圖，去年9月動工，工期1400天，預定2028年完工，3座新建車站以平面北回歸線站2027年最先完工，

鐵道局說，目前北回歸線新站跨站站房鋼構主體完成，進行月台、外牆裝修及建築室內裝修等工程，舊站水泥磚造站體1966年改建，雖然建物未達文化資產登錄標準，但車站具歷史意義。鐵道局特別保留最有溫度的記憶-舊站名牌「北」「回」「歸」「線」4字板，盼為車站的時光交錯留下見證。

北回歸線站座落水上鄉，1937年（日治昭和12年）設信號場（號誌站）開始，歷經戰時產業鐵路，到戰後，承運南來北往貨物。曾經是嘉義繁忙節點，時代變遷，靜靜退場，直到2002年走入歷史。

鐵道局說，配合嘉市鐵路高架化，北回歸線站將以全新姿態回歸，站體設計融入「日光」意象，白天陽光透過玻璃灑落，夜晚化作城市光盒地標。圖／ 取自鐵道局臉書
鐵道局說，配合嘉市鐵路高架化，北回歸線站將以全新姿態回歸，站體設計融入「日光」意象，白天陽光透過玻璃灑落，夜晚化作城市光盒地標。圖／ 取自鐵道局臉書
舊北回歸線車站水泥磚造站體1966年改建，鐵道局保留最有溫度的記憶-舊站名牌「北」「回」「歸」「線」4字板，盼為車站的時光交錯留下見證。圖／ 取自鐵道局臉書
舊北回歸線車站水泥磚造站體1966年改建，鐵道局保留最有溫度的記憶-舊站名牌「北」「回」「歸」「線」4字板，盼為車站的時光交錯留下見證。圖／ 取自鐵道局臉書
鐵道局說，配合嘉市鐵路高架化，北回歸線站將以全新姿態回歸，站體設計融入「日光」意象，白天陽光透過玻璃灑落，夜晚化作城市光盒地標。圖／ 取自鐵道局臉書
鐵道局說，配合嘉市鐵路高架化，北回歸線站將以全新姿態回歸，站體設計融入「日光」意象，白天陽光透過玻璃灑落，夜晚化作城市光盒地標。圖／ 取自鐵道局臉書
鐵道局說，配合嘉市鐵路高架化，北回歸線站將以全新姿態回歸，站體設計融入「日光」意象，白天陽光透過玻璃灑落，夜晚化作城市光盒地標。圖／ 取自鐵道局臉書
鐵道局說，配合嘉市鐵路高架化，北回歸線站將以全新姿態回歸，站體設計融入「日光」意象，白天陽光透過玻璃灑落，夜晚化作城市光盒地標。圖／ 取自鐵道局臉書

鐵道 嘉義 鐵路高架化

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