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風災毀台南百年古厝 郭國文：政府要主動搶救文化資產

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
立委郭國文（左）與台南市文化局副局長林韋旭討論七股城內蘇家古厝修繕，他表示勘災看到許多老房子受損，政府部門救災也要同步搶救文化資產。記者吳淑玲／攝影
立委郭國文（左）與台南市文化局副局長林韋旭討論七股城內蘇家古厝修繕，他表示勘災看到許多老房子受損，政府部門救災也要同步搶救文化資產。記者吳淑玲／攝影

台南市七股區城內的蘇家古厝「武功堂」，於7月6日遭受丹娜絲颱風重創，屋頂被飛來的鐵皮砸中，導致梁柱斷裂。這棟古厝四年前曾提報列入古蹟，後續卻無下文。此次風災過後，家族希望重啟古蹟鑑定程序。文化局昨天下午前往會勘，表示屋內有部分增建，將安排文資委員進行評估。立委郭國文強調，救災更應搶救文化資產，相關單位應主動提供協助。

蘇家古厝約建於90年前，為傳統三合院建築，採雙牆式格局，屋脊與牆面鑲嵌彩色花磚，門牆則有精緻水泥鏤空構件。家族多次進行修繕維護，盼能保留祖厝原貌。這次颱風帶來17級強風，災情嚴重，第三代蘇明哲與第四代蘇益田坦言，雖已歷經三次整修，但如今修復難度高，家族也不知從何著手。

「家族的共識是希望提報為文化資產，留下祖先的老房子。」蘇家表示，四年前整修前，曾有成功大學教授實地評估，認為古厝具有保存價值，建議提報文資。文化局當時也曾派員前來，但後續卻無進展，如今希望重新啟動鑑定程序，家族也表態未來願意無償提供古厝，作為公益用途。

郭國文指出，當年啟動文資評估，為何中途中止，文化局應進一步釐清。他強調，即使正廳部分有增建牆面，也可能是為了保護木雕結構而非破壞原貌。不論是否最終列入文資名錄，文化局都應儘速協助屋主展開修繕工作，保護古厝。

郭國文表示，最近在山區勘災時，也常會遇到類似具有一定文化資產潛力的老建物，相關單位要扮演更主動的角色，在進行救災工作的同時，也能同步搶救文化資產。

郭國文說，過去可能大家不太清楚這樣的概念，只覺得老房子留下來只是情感的延續；但現在已經逐漸意識到，這些老屋本身具備文化價值，也具有公共性。政府部門應主動了解屋主的意願，提供必要的協助。

針對提報文資程序，文化局副局長林韋旭回應，屋主申請希望取得文化資產身份，將盡快安排學者實地會勘，經專業評估後，是以古蹟或歷史建築列冊修復；若不符合文資條件，則可朝「歷史老屋」方向協助修繕。

另因丹娜絲颱風造成台南市近8千戶屋頂遭吹掀，傳統三合院受損尤為嚴重。許多老屋使用的紅瓦因年代久遠已難以尋覓，製瓦廠多已停產。部分屋主希望能維持古厝原貌，呼籲政府協助尋找替代瓦材。

資深老匠師陳文林指出，目前台灣已不再生產傳統紅瓦，多仰賴從越南進口，原料取得困難。部分從老屋拆下來的紅瓦，若保存良好仍可再利用，對修繕工作大有幫助。

台南市文化局擬啟動「建材銀行」機制，回收其他老屋拆除的紅瓦、水泥瓦等建材再利用，並協助媒合與運輸費用分擔。文資處長陳思瑀表示，將加速啟動相關配套，讓老瓦得以重新上屋，延續古厝生命。

立委郭國文（左）勘災也關心七股城內蘇家古厝修繕保存問題，看到災區不少老房子受損，呼籲政府部門救災也要同步搶救文化資產。記者吳淑玲／攝影
立委郭國文（左）勘災也關心七股城內蘇家古厝修繕保存問題，看到災區不少老房子受損，呼籲政府部門救災也要同步搶救文化資產。記者吳淑玲／攝影
立委郭國文（左）與台南市文化局副局長林韋旭討論七股城內蘇家古厝修繕，他表示勘災看到許多老房子受損，政府部門救災也要同步搶救文化資產。記者吳淑玲／攝影
立委郭國文（左）與台南市文化局副局長林韋旭討論七股城內蘇家古厝修繕，他表示勘災看到許多老房子受損，政府部門救災也要同步搶救文化資產。記者吳淑玲／攝影
台南市七股區城內蘇家古厝後代，希望政府協助修繕保留老房子，也願提供做公益使用。記者吳淑玲／攝影
台南市七股區城內蘇家古厝後代，希望政府協助修繕保留老房子，也願提供做公益使用。記者吳淑玲／攝影
立委郭國文（左）勘災也關心七股城內蘇家古厝修繕保存問題，看到災區不少老房子受損，呼籲相關部門救災也要同步搶救文化資產。記者吳淑玲／攝影
立委郭國文（左）勘災也關心七股城內蘇家古厝修繕保存問題，看到災區不少老房子受損，呼籲相關部門救災也要同步搶救文化資產。記者吳淑玲／攝影

文化局 郭國文 文化資產 丹娜絲颱風

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