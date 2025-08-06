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雲縣田徑場改善290處 月底前完成

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林報導
雲林縣政府對新建立田徑場彙整出290項缺失、意見，預計月底前改善完成，圖為縣長張麗善（前右二）日前去勘查排水問題。記者蔡維斌／翻攝
雲林縣政府對新建立田徑場彙整出290項缺失、意見，預計月底前改善完成，圖為縣長張麗善（前右二）日前去勘查排水問題。記者蔡維斌／翻攝

雲林縣政府新建立田徑場，以縣運動會進行「場館壓力測試」，經盤檢並收集各方意見，縣府共彙整出門窗構件須優化、細縫裂紋等290項缺失、意見，至於縣運因暴雨造成少數地方積水，將會再增10處排水設施，改善計畫預計月底前完成。

雲縣府主辦10月的2025全民運動會，縣府兩年前斥資約21餘億元在虎尾高鐵特定區建造9公頃的縣立田徑場，上月竣工，基於安全考量，縣府本月1至3日先在新建田徑場舉辦縣運。

雲縣交工局指出，經一番盤檢，整體主結構沒問題，主場館及景觀工程驗收時發現113項缺失，其他自主改善（含業主及監造）則有163項，壓力測試期間民眾使用後也提出14項意見，總計290項。

經分類盤點，施工品質類缺失約占74%，以門窗構件優化、角隅裂紋、高壓磚裂痕修繕等缺失為大宗；設備類缺失12%以廁所內設備缺失為主；環境類缺失5.5%，包含觀眾席護欄太低等；其他雨天漏水、積水則8.5%。

至於縣運期間多次暴雨，因雨勢很大，部分區域排洩不及出現積水，交工局長汪令堯指出，當天雨勢趨緩後10分鐘內即已完全消退，經檢討未來將增設10處節水溝等排導水設施，加速排水。

參加縣運的民眾說，10月登場的全民運動會眾所矚目，以高規格來檢視相關設施確有必要，對於縣府在賽前主動盤點改善各項缺失給予肯定；縣議員陳乙辰指出，將請縣府在全運會前再進行一次總體檢。

雲林 田徑 張麗善 全運會

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