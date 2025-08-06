暴雨沖出埋藏海廢 台南市府加速清除

丹娜絲颱風及西南氣流重創台南，影響近1個月，台南社大觀察發現，暴雨後許多埋在沙灘的瓶罐等垃圾浮現，還有竹子、木頭漂到出海口，仍有大量待清理，另，外海沙洲也出現變化，新浮崙汕南側增長、頂頭額汕內縮；市府表示，會持續加強養灘。

台南七股、將軍、北門區外海沙洲，長期遭侵蝕情形，南市水利局長邱忠川說，沙洲的增長或縮減是自然演替現象，這也是沙洲難治理的原因，平常除了涉及海流、漂沙與季風，這次丹娜絲颱風更造成明顯影響，但基本上總沙量不會差太多，市府持續加強養灘，並以生態工法治理，若要採混凝土工法如設置凸堤、離岸堤等需以達成社會共識為前提。

台南社大環境小組研究員晁瑞光說，上月丹娜絲颱風過後到黃金海岸、安平、四草，及曾文溪出海口附近作海廢調查，發現颱風造成垃圾反而不多，不過連續幾周下雨，加上前幾日西南氣流帶來強降雨，沙灘上許多塑膠袋、寶特瓶等垃圾從沙中探頭出來，原來有些海廢被沙埋住。晁瑞光分析原因，可能和風向等有關，部分垃圾漂到其他地方，而大雨過後會浮現垃圾，應是之前颱風的風力強勁，帶起的沙覆蓋住。

社大環境小組比較急水溪往年颱風過後的垃圾堆積點，發現這次向後退了約1公里，且許多海廢是散布在堤防內而不是外面，研判是風力太強造成。

沙灘上、溪口的廢棄物，近日可見挖土機等在清理，南市環保局長許仁澤說，災後海岸的垃圾由各機關清理中，希望以最快速度完成，還海岸清潔面貌。

此外，晁瑞光前天再到曾文溪出海口、北門潟湖附近，也發現颱風過後，曾文溪口附近沙洲都有變化，接近黑琵保護區的新浮崙汕南側增長，但邊緣被抹平，漲潮時會被海水蓋過，消波塊下沉；國聖燈塔處的頂頭額汕，北側持續退縮、南側沙灘面積增大，但整體是內縮，沙往東移動。