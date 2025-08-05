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國內首批無人機AI新秀虎科大開訓 免學費還可領逾20萬元津貼

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
經濟部推動「AI新秀計畫」國內第1班無人機AI賦能學分學程培訓班，今天在虎尾科大開課，帶領學員認識無人機的組裝和結構。記者蔡維斌／攝影
經濟部推動「AI新秀計畫」國內第1班無人機AI賦能學分學程培訓班，今天在虎尾科大開課，帶領學員認識無人機的組裝和結構。記者蔡維斌／攝影

經濟部推動「AI新秀計畫」國內第1班無人機AI賦能學分學程培訓班，今天在虎尾科大開課，40名來自全國各校學生齊聚接受8個月年免費無人機製造課程訓練，且最高可領到高達24萬元津貼，學生報名秒殺，未來不僅可馬上就業投入飛機產業，更成為台灣AI人才的新戰力。

響應打造台灣「人工智慧島」，經濟部推出「AI新秀計畫」，推選台北科技大學、台北大學、成功大學及虎尾科技大學作為AI人才培育據點，其中虎科大更是唯一聚焦無人機與人工智慧雙核心領域的無人機AI賦能人才培訓，包括富蘭登科技、雷虎科技、台灣永續材料科技等業界也共同見證。

這項AI新秀培育昨天由立委劉建國及經濟部、業界代表共同主持開訓，今天開課首日40名來自全國各界跨科系的「科技新秀」齊聚將接受8個月集訓、實習，從無人機材料、組裝的基礎學起，未來再引領進入AI無人機領域。

虎科大校長張信良表示，AI無人機專班網羅工程、電資相關科系且大學畢業未滿2年學生，將提供4個月專業訓練、4個月企業實習，專業知識橫跨飛機工程、自動化工程、資訊工程系等超過10名師資，安排無人多旋翼機考照實務、製造應用、AI系統建模與應用等課程，強化學員系統整合與應用實作能力。

張信良指出，AI科技正夯，加上新秀培育計除免費教學，不僅可深造科技專長，學生還有津貼，未來更可直接到各大科技企業工作，機會相當難得，第1班招40人就有超過150人報名爭取。

飛機工程系助理教授王正賢指出，課程先帶領學生認識無人機構造、零件，將來學習自主設計、製作無人機零件，全是實務操作相當實用，未來可發揮戰力。今年光電工程畢業的梁姓學生是全班唯二女生，她表示，在學曾接觸AI與無人機課程，有濃厚興趣，未來智慧科技是趨勢，她將會朝AI無人機方面發展。

雷虎技術長楊富森指出，雷虎與虎科大合作成立研發中心積極投入無人機、無人船與無人車發展，培養AI智慧人才。台灣永續材料董事長史瑞生也表示，發泡材料是無人機輕量化與續航力關鍵，盼更多青年投身材料力學與應用開發，做出有意義的貢獻。

張信良指出，專班除免費受訓，每月還可領2萬元津貼，實習階段每月領3萬元津貼，加上26家企業開出逾60個實習職缺，再加碼4萬元簽約金，每名學生最高可領24萬元，期待第一批學員在課程、獎勵之下，培育出優秀AI人才，目前正規畫第2期專班，將鎖定智慧載具AI電動車相關領域培育，歡迎有興趣的學生隨時注意相關資訊。

經濟部推動「AI新秀計畫」國內第1班無人機AI賦能學分學程培訓班，今天在虎尾科大開課，帶領學員認識無人機的組裝和結構。記者蔡維斌／攝影
經濟部推動「AI新秀計畫」國內第1班無人機AI賦能學分學程培訓班，今天在虎尾科大開課，帶領學員認識無人機的組裝和結構。記者蔡維斌／攝影
經濟部推動「AI新秀計畫」國內第1班無人機AI賦能學分學程培訓班，今天在虎尾科大開課，為國內培育更多AI無人機人才。記者蔡維斌／攝影
經濟部推動「AI新秀計畫」國內第1班無人機AI賦能學分學程培訓班，今天在虎尾科大開課，為國內培育更多AI無人機人才。記者蔡維斌／攝影
經濟部推動「AI新秀計畫」國內第1班無人機AI賦能學分學程培訓班，今天在虎尾科大開課，帶領學員認識無人機的組裝和結構。記者蔡維斌／攝影
經濟部推動「AI新秀計畫」國內第1班無人機AI賦能學分學程培訓班，今天在虎尾科大開課，帶領學員認識無人機的組裝和結構。記者蔡維斌／攝影
經濟部推動「AI新秀計畫」國內第1班無人機AI賦能學分學程培訓班，今天在虎尾科大開課，帶領學員認識無人機的組裝和結構。記者蔡維斌／攝影
經濟部推動「AI新秀計畫」國內第1班無人機AI賦能學分學程培訓班，今天在虎尾科大開課，帶領學員認識無人機的組裝和結構。記者蔡維斌／攝影

材料 實習

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