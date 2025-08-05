台南電動車掛牌8917輛 今年底前可望建置千格充電樁

電動車是未來趨勢，根據南市交通局統計，截至今年6月底南市電動小客車總掛牌數達8917輛，車占比為1.4%，與桃園並列全台第三；交通局表示，台南目前已建置621槍充電樁，預計年底將達成1000槍目標，讓台南37區均有充電樁，車程20分鐘內均可找到站點。

台南市長黃偉哲表示，目前充電樁尚未如加油站一樣普及，易造成電動車主有里程焦慮，影響出遊意願，未來市府將持續擴大佈建，並請觀旅局、文化局等協助，在較偏遠地區場館與景點，評估增設充電樁，鼓勵更多電動車主到訪，同步促進當地觀光。

交通局說明，去年積極向交通部爭取7395萬充電樁補助，共設置483槍，增加熱區供給，而環保局也向中央爭取2.5億補助設置446槍，增廣均衡區域供給，市府則爭取3.2億補助款，設置224槍快充、705槍慢充，截至今年底預計公有停車場域設置可望達1000格充電停車格。

此外，交通局提到，目前已發布公有委外場44場、民營停車場18場，計62場點位資訊，民眾可利用台南好停APP發布充電樁點位資訊，後續也會配合各案場充電樁陸續送電啟用，即時新增點位資訊。