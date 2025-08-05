嘉義水上台1線塌陷 疑與地下道抽水站有關

台1線嘉義縣水上段南下275.4公里處、正義路地下道上方，昨天發生路面下陷情形，疑是地下道抽水站抽水時導致路基流失，相關單位正開挖路面查明確切原因後，再行修補。

台1線正義路地下道上方路基昨天塌陷，水上鄉公所為民眾安全封閉了地下道，造成水上市區交通大亂，縣長翁章梁今天下午到場視察，要求相關單位儘速查明原因。

縣府建設處發布新聞稿表示，事發第一時間即請自來水公司到場確認，初步排除管線破裂的可能。後續開挖過程中，雖發現屬於公路局雲嘉南區養護工程分局的地下箱涵有破裂情形，但經查該處為舊有箱涵，內部並無水流通過，因此暫排除為主因。

但建設處指出，昨天正義路地下道啟動抽水機作業時，台1線側邊水孔蓋冒出泥沙，初步研判可能為抽水機抽水孔與管壁之間出現鬆脫，水流外洩，導致路面地基流失。後續將會同水上鄉公所開挖地下道抽水站，進一步確認是否存在漏水問題。

水上鄉公所已委託建設處會同公路局及自來水公司等相關單位，共同研議下陷原因。並呼籲用路人在地下道封閉期間，可利用中興路、外溪洲與柳林平交道往來水上市區。