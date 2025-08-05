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台1線嘉縣水上段路面下陷 南下路段封閉籲民眾改道

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
台1線嘉義縣水上段南下275.4公里處發生路面下陷，目前封閉南下路段進行修復。記者李宗祐／攝影
台1線嘉義縣水上段南下275.4公里處發生路面下陷，目前封閉南下路段進行修復。記者李宗祐／攝影

台1線嘉義縣水上段南下275.4公里處，昨天發生路面下陷情形，目前封閉南下路段進行修復，但發生原因仍不明。縣長翁章梁今天下午再次前往現場視察，指示盡速查明原因，待問題釐清後再行填補修復，以確保民眾行車安全。

嘉義縣政府建設處表示，事發第一時間即請自來水公司到場確認，初步排除管線破裂的可能。後續開挖過程中，雖發現屬於公路局雲嘉南區養護工程分局的地下箱涵有破裂情形，但經查該處為舊有箱涵，內部並無水流通過，因此暫排除為主因。

建設處指出，昨日正義路地下道啟動抽水機作業時，台1線側邊水孔蓋冒出泥沙，初步研判可能為抽水機抽水孔與管壁之間出現鬆脫，導致水流外洩。後續將會同水上鄉公所開挖地下道抽水站，進一步確認是否存在漏水問題。

翁章梁表示，正義路地下道為當地居民通往水上市區的重要幹道，基於安全考量，已於昨日緊急封閉通行。水上鄉公所已委託縣府建設處，並會同公路局及自來水公司等相關單位，共同研議下陷原因。他也指示各單位加快釐清原因，從根本解決問題，盡速恢復通行安全。

水上鄉公所呼籲用路人在地下道封閉期間，可利用中興路、外溪洲與柳林平交道往來水上市區。

台1線嘉義縣水上段南下275.4公里處發生路面下陷，目前封閉南下路段進行修復，但發生原因仍不明。縣長翁章梁下午再次前往現場視察。圖／嘉義縣政府提供
台1線嘉義縣水上段南下275.4公里處發生路面下陷，目前封閉南下路段進行修復，但發生原因仍不明。縣長翁章梁下午再次前往現場視察。圖／嘉義縣政府提供
台1線嘉義縣水上段南下275.4公里處發生路面下陷，目前封閉南下路段進行修復，但發生原因仍不明。縣長翁章梁下午再次前往現場視察。圖／嘉義縣政府提供
台1線嘉義縣水上段南下275.4公里處發生路面下陷，目前封閉南下路段進行修復，但發生原因仍不明。縣長翁章梁下午再次前往現場視察。圖／嘉義縣政府提供
台1線嘉義縣水上段南下275.4公里處發生路面下陷，目前封閉南下路段進行修復。記者李宗祐／攝影
台1線嘉義縣水上段南下275.4公里處發生路面下陷，目前封閉南下路段進行修復。記者李宗祐／攝影
台1線嘉義縣水上段南下275.4公里處發生路面下陷，目前封閉南下路段進行修復。記者李宗祐／攝影
台1線嘉義縣水上段南下275.4公里處發生路面下陷，目前封閉南下路段進行修復。記者李宗祐／攝影
台1線嘉義縣水上段南下275.4公里處發生路面下陷，目前封閉南下路段進行修復。記者李宗祐／攝影
台1線嘉義縣水上段南下275.4公里處發生路面下陷，目前封閉南下路段進行修復。記者李宗祐／攝影

嘉義 翁章梁

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