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台南雨勢趨緩！山區多處坍方搶修中 南179線、台20線管制通行

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南受連日豪大雨影響，山區多處道路都出現嚴重坍方，南化南179線4公里處雖已搶通，但路面仍嚴重毀損，區公所目前將通報工務局會勘，進一步研議搶修方案。圖／南化區公所提供
台南受連日豪大雨影響，山區多處道路都出現嚴重坍方，南化南179線4公里處雖已搶通，但路面仍嚴重毀損，區公所目前將通報工務局會勘，進一步研議搶修方案。圖／南化區公所提供

西南氣流減弱，台南今天雨勢總算趨緩，但受連日豪大雨影響，山區多處道路都出現嚴重坍方、交通中斷等情況，包含南179線4公里、台20線51.6公里處、182線25公里處台南龍崎段等，各單位今也趁雨勢停歇積極搶通，希望早日恢復交通順暢。

據了解，台南南化關山里在0802豪雨期間單日降雨量紛紛破百毫米，雨水沖刷土石崩落，造成當地對外交通要道南179線沿途多處坍方，關山里也從2日起停班課迄今，南化區公所及公路局這兩天也積極搶通，其中，台20線51.6公里處坍方今中午已開放，不過暫時採半小時1次管制性措施。

南化區長徐全立指出，南179線有多處坍方，現階段前端團隊已挺進約4公里處，並排除崩落土石，不過因豪雨沖刷造成部分路面嚴重毀損，恐不堪重機具進駐，已通報市府工務局會勘，將進一步研議緊急搶修方案，另外也有團隊從嘉義大埔段進入搶修，主要針對南179線16公里坍方搶通。

另外，182線台南龍崎段受去年凱米颱風影響，沿途的25公里、28公里、28.5公里及29公里等4處原就有邊坡土石崩落災情，今年已展開復建工程，孰料此次0802豪大雨一來，又造成25公里處擴大受損至30公尺，其餘崩塌處幸未有明顯影響。

工務局表示，目前182線往高雄內門的路面暫時封閉，由西邊單側雙向通車，近期雨勢暫歇後，會將倒塌竹林先移除並穩住邊坡，讓雙向道路能恢復通行，後續也會評估此次受損情況，採追加方式一次性整建修復。

東山區東原2號橋原因凱米颱風造成橋墩基礎部分已掏空下陷，今年0728豪大雨使損害加劇，造成橋面板發生脫落，橋梁嚴重損壞，對此，農業局表示，該橋梁去年已提報行政院辦理復健工程，已完成細部設計，刻正辦理相關招標作業程序，預計明年可完工，而部落另有其他替代道路可供通行，雖有不便，但不致造成孤島情事，後續將加速相關工程辦理進度，早日完成橋梁。

台南龍崎182線25公里處因豪大雨沖刷土石，導致竹林崩落，目前採西邊單側雙向通車。圖／讀者提供
台南龍崎182線25公里處因豪大雨沖刷土石，導致竹林崩落，目前採西邊單側雙向通車。圖／讀者提供
台南受連日豪大雨影響，山區多處道路都出現嚴重坍方，今雨勢趨緩，相關單位也趕緊搶通修復，其中，南化台20線51.6公里處目前雖已搶通，但暫時採管制性開放。圖／南化區公所提供
台南受連日豪大雨影響，山區多處道路都出現嚴重坍方，今雨勢趨緩，相關單位也趕緊搶通修復，其中，南化台20線51.6公里處目前雖已搶通，但暫時採管制性開放。圖／南化區公所提供

台南 橋梁 凱米颱風

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