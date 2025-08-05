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迎接全運會高規格自我檢視賽場 雲林縣府盤整新建館場缺失改善

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
為讓全運會比賽場地的雲林田徑場更加安全完善，雲林縣府舉辦縣運進行場館壓力測試共盤整290項缺失，將於本月底全數完成改善。記者蔡維斌／攝影
為讓全運會比賽場地的雲林田徑場更加安全完善，雲林縣府舉辦縣運進行場館壓力測試共盤整290項缺失，將於本月底全數完成改善。記者蔡維斌／攝影

雲林縣政府主辦2025全運會新建雲林縣立田徑場，最近舉辦縣立運動會進行「場館壓力測試」，經縣府交通工務局盤檢工程及各方意見，共彙整290項缺失包括門窗構件優化、細縫裂紋等，主結構並無問題，至於連日暴雨造成少數地方積水，將會再增設10處排水設施，整個改善計畫預計8月底前完成。

雲林縣主辦今年10月的2025全民運動會，縣府兩年前斥資約21餘億元在虎尾高鐵特定區建造9公頃的雲林縣立田徑場並於上月竣工，基於安全考量，縣府本月1至3日先在新建田徑場舉辦縣運進行「場館壓力測試」。

縣府交工局指出，經一番盤檢，整體主結構沒問題，主場館及景觀工程驗收時發現113項缺失，其他自主改善（含業主及監造）則有163項，壓力測試期間民眾使用後也提出14項意見，總共合計290項。

經進一步分類盤點，施工品質類缺失約佔74%，以門窗構件優化、角隅裂紋、高壓磚裂痕修繕等缺失為大宗；設備類缺失佔12%則以廁所內的設備缺失為主；環境類缺失佔5.5%包含觀眾席護欄太低等，其他雨天漏水、積水則佔8.5%。

至於縣運期間多次暴雨，因雨勢很大，部分區域排洩不及出現積水，交工局長汪令堯指出，當天雨勢趨緩後10分鐘內即已完全消退，經檢討未來將增設10處節水溝等排導水設施，加速排水，所有項目預計在本月底前將全數完成改善。

幾位參加縣運的民眾指出，全運會眾所矚目，以高規格來檢視相關設施，確有必要，對於縣府在賽前主動盤點改善各項缺失給予肯定。縣議員陳乙辰也對縣府自我檢視表示肯定，也將會請交工局在全運會舉辦前再進行一次「總體檢」，以確保全運會圓滿完成。

為讓全運會比賽場地的雲林田徑場更加安全完善，雲林縣府舉辦縣運進行場館壓力測試，縣長張麗善親往了解，對於一些缺失將於本月底全數完成改善。記者蔡維斌／翻攝
為讓全運會比賽場地的雲林田徑場更加安全完善，雲林縣府舉辦縣運進行場館壓力測試，縣長張麗善親往了解，對於一些缺失將於本月底全數完成改善。記者蔡維斌／翻攝
針對新建雲林田徑場排水問題，縣長張麗善親往了解，交工局決定增設10處排水設施，以因應急暴雨。記者蔡維斌／翻攝
針對新建雲林田徑場排水問題，縣長張麗善親往了解，交工局決定增設10處排水設施，以因應急暴雨。記者蔡維斌／翻攝

雲林 壓力 暴雨

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