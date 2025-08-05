新生兒爆增保母供不應求 雲林祭保母補助10萬元解決托育荒

雲林縣推出萬寶龍計畫催生新生兒成功，新生兒數大幅成長，但縣內合格保母多數已滿托，為協助家長育兒，今推出「雲林托育媒合一點通Line@媒合平台」及「獎勵擔任居家托育人員3年補助計畫」，預計每年補助80名保母加入，每人最高10萬元。

雲林縣府自2024年祭出2年6億元「萬寶龍計畫」催生一萬名新生兒，目前已有9500多名新生兒誕生，即將達標，但縣內保母人數供不應求，縣內目前有480名合格保母，多數已滿托，社會處副處長陳怡君表示，2022至2024年，接受保母訓練的有582位，取得證照191位，實際投入職場卻只有25位，居家托育供不應求。

縣長張麗善表示，為補足0至2歲嬰幼兒托育資源，縣府推出獎勵擔任居家托育人員3年補助計畫，預計一年補助80名保母，共推出三年，每人最高補助10萬元，共計補助240名保母。

獎勵擔任居家托育人員3年補助計畫8月1日起開始實施，陳怡君表示，凡受過完整訓練、考取證照並首次登記成為雲林縣居家托育人員者，補助3萬元育兒設施設備、1萬元裝設監視設備，幫助新進托育人員打造安全、溫馨、適齡的托育空間。

為支持久任托育，保母實際收托180天就補助1萬元、接受臨時托育獎勵80小時補助1萬元、接受臨時安置發展遲緩個案兒童每年獎勵1萬元等，每年最高補助3萬元最多補助2年，總計每名托育人員最高可申請10萬元補助。

目前雲林縣內有12間準公共化托嬰中心、6間公設民營托嬰中心、2間公托家園，仍供不應求，縣府預計今年起將在斗六、麥寮、口湖、台西、崙背、古坑、四湖、虎尾增設至少8間以上公設民營托嬰中心，並透過「雲林托育媒合一點通Line@媒合平台」，讓家長透過line找尋托育人員，再由居家托育服務中心進行把關。