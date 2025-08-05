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嘉市16組優秀品牌參展文博會 為城市博覽會暖身

中央社／ 嘉義市5日電

嘉義市長黃敏惠今天北上出席台灣文化創意博覽會開幕，因今年適逢嘉義市建城321週年，這次參展為年底「320+1城市博覽會」暖身，並精選16組優秀地方品牌，展現文創軟實力。

黃敏惠透過新聞稿表示，今年嘉義市迎來建城321年、320+1，作為一座擁有深厚文化底蘊的城市，嘉義市在回顧歷史的同時，也不斷推動創新與突破，開創屬於嘉義市的文化新頁。

黃敏惠說，嘉義市在台灣文化創意博覽會展區以「＋1點、＋1＋1」的精神，持續疊加地方豐沛的文創力量，這些成果的背後是大家的努力。

參與文博會已邁入第3年的傳統木雕鑿花工藝師陳佐民表示，隨著時代變遷，傳統工藝已屬於逐漸式微的技藝，但透過這次展出機會，將讓更多人接觸並感受到木雕美感與價值。

陳佐民強調，儘管當代AI科技飛快發展，但人類的手工智慧依然無可取代。手作藝術具有溫度，是充滿人情味與文化底蘊的創作，不像機器量產那般冰冷。

文化局表示，嘉義市已連續第5年參與台灣文化創意博覽會，這次展覽推出四大主題子區，包含「生根＋1、地方創生啟動」、「風土＋1、在地風味流轉」、「眾生＋1、常民文化共鳴」、「再製＋1、工藝再出發與創意」，集結16組優質地方品牌參與，充分展現嘉義市在地「生活風格」。

嘉義

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