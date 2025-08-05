台灣文博會開幕！嘉市＋1點刷新最多品牌紀錄 展現創意爆發力

嘉義市府「小城市、大創新」，推動在地文創產業升級，連續第5年參與「台灣文化創意博覽會」。市長黃敏惠上午出席台北南港展覽館開幕，為參展業者打氣宣傳，今年逢嘉市建城321周年，此次參展為年底「320+1城市博覽會」暖身。

文化局說，本次展覽以「從地方出發，為城市加1點」為核心，推出4大主題子區，包含「生根＋1-地方創生啟動」、「風土＋1-在地風味流轉」、「眾生＋1-常民文化共鳴」、「再製＋1-工藝再出發與創意」等，集結16組優質地方品牌共同參與，創下歷年最多紀錄。從策展概念、展品選品到空間語彙與敘事鋪陳等，都充分展現嘉義市在地「生活風格」。

「生根＋1」聚焦地方生活與文化書寫，由平凡製作、嘉義異鄉人、下港女子、劉子新，帶來深具土地情感創作；「眾生＋1」關注信仰與傳統工藝延續，匯聚精工刻印、桃城明山軒雕佛工作坊、鑿花匠木雕藝術工作室、陳佐民木雕工作室。

「風土＋1」透過永昌行、三光米、湯城鵝行、起風，描繪在地飲食與物產的風味記憶；「再製＋1」由茉莉手作坊、百木學堂-百木工匠坊、東瑭手半屋、優木良品，思索傳統工藝與當代設計永續可能。每件展品都是對嘉市深情回應，訴說與土地深刻交織故事，讓大家看見嘉市「小城市、大創新」無限能量。

黃敏惠指出，嘉市迎來建城321年、320+1作為擁有深厚文化底蘊城市，回顧歷史也不斷推動創新突破，開創屬於嘉市文化新頁。從2021年嘉市主辦台灣設計展，該年也首度參與文化部舉辦文博會。

嘉市展區以「＋1點、＋1＋1」精神，持續疊加地方豐沛文創力量，成果背後是大家努力，「每個人加1點、多加1點就是不一樣」，讓每次參與都是1次「＋1點」成長與蛻變。即日起至11日，歡迎大家蒞臨台北南港展覽館一館K6區「島嶼風尚」，走進「＋1點」嘉市展區。

嘉市首度參與Pinkoi線上展銷，與文博會B2B媒合平台，協助在地品牌拓展市場、創造商機，不只是展覽延伸，更是市文創產業「看見、被看見、再連結」重要實踐。B2B媒合平台促成品牌與通路、企業建立更深層次合作關係，開展更多元發展可能。