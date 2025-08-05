審計室檢討嘉縣社區自主防災不彰 縣長翁章梁：加強社區自主救災能力

嘉義縣議會今天臨時會上審計室進行報告表示，嘉義縣投入巨額進行治水工程，惟致災性降雨仍造成淹水嚴重、社區民間自主緊急災害應變訓練不夠。議員詹琬蓁也發現社區自救能力低，仍要仰賴政府部門，一但交通、通訊中斷更顯現問題。議員李國勝說，可以考慮將明年燈會的6.6億元拿來改善地方鄉親淹水之苦。

縣長翁章梁表示，對於審計室的意見會加以檢討，加強社區自主救災能力，荷包嶼等大排治水中央已同意納入治水專案。

嘉義縣審計室主任陳幸惠於議會報告表示，縣府建置民間自主緊急應變隊，但是災害應變課程、培訓計畫未達預期效益。消防栓設置密度不足或座標錯誤。

為解決颱風豪雨來臨埤子頭排水系統溢淹問題，縣府於2022年6月完成發包，決標金額1億6600萬元於今年4月16日完工。但致災性降雨仍造成新港鄉及溪口鄉等地區淹水嚴重。

去年凱米颱風嘉縣降下1845.5毫米，有290處積淹水，縣府設置淹水感測器，並辦理智慧防災。但曾有淹水紀錄迄未建立水患自主防災社區村里有80個，智慧防汛網部分連線異常，難以發揮即時監控淹水功能。

議員詹琬蓁也發現今年的丹娜絲、豪大雨顯見地方社區自救能力低，仍要仰賴政府部門，尤其在交通、訊號都不通時，更是顯現問題。歷經這次風災民眾深切體會斷訊不便，可以評估在公所、警所、學校等機關設置基地台。大排整治也要多採納地方意見，工程一次到位不要事後發現不足再施作。

議員李國勝表示，如果中央經費未能挹注救災，可以考慮將明年燈會的6.6億元拿來改善地方鄉親淹水之苦。