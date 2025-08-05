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審計室檢討嘉縣社區自主防災不彰 縣長翁章梁：加強社區自主救災能力

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義縣審計室主任陳幸惠於議會表示，縣府建置民間自主緊急應變隊，但是災害應變課程、培訓計畫未達預期效益。記者李宗祐／攝影
嘉義縣審計室主任陳幸惠於議會表示，縣府建置民間自主緊急應變隊，但是災害應變課程、培訓計畫未達預期效益。記者李宗祐／攝影

嘉義縣議會今天臨時會上審計室進行報告表示，嘉義縣投入巨額進行治水工程，惟致災性降雨仍造成淹水嚴重、社區民間自主緊急災害應變訓練不夠。議員詹琬蓁也發現社區自救能力低，仍要仰賴政府部門，一但交通、通訊中斷更顯現問題。議員李國勝說，可以考慮將明年燈會的6.6億元拿來改善地方鄉親淹水之苦。

縣長翁章梁表示，對於審計室的意見會加以檢討，加強社區自主救災能力，荷包嶼等大排治水中央已同意納入治水專案。

嘉義縣審計室主任陳幸惠於議會報告表示，縣府建置民間自主緊急應變隊，但是災害應變課程、培訓計畫未達預期效益。消防栓設置密度不足或座標錯誤。

為解決颱風豪雨來臨埤子頭排水系統溢淹問題，縣府於2022年6月完成發包，決標金額1億6600萬元於今年4月16日完工。但致災性降雨仍造成新港鄉及溪口鄉等地區淹水嚴重。

去年凱米颱風嘉縣降下1845.5毫米，有290處積淹水，縣府設置淹水感測器，並辦理智慧防災。但曾有淹水紀錄迄未建立水患自主防災社區村里有80個，智慧防汛網部分連線異常，難以發揮即時監控淹水功能。

議員詹琬蓁也發現今年的丹娜絲、豪大雨顯見地方社區自救能力低，仍要仰賴政府部門，尤其在交通、訊號都不通時，更是顯現問題。歷經這次風災民眾深切體會斷訊不便，可以評估在公所、警所、學校等機關設置基地台。大排整治也要多採納地方意見，工程一次到位不要事後發現不足再施作。

議員李國勝表示，如果中央經費未能挹注救災，可以考慮將明年燈會的6.6億元拿來改善地方鄉親淹水之苦。

翁章梁表示，會加強社區自主救災能力；對於審計室的意見會加以檢討。荷包嶼、六腳、鴨母寮、南靖等大排治水，中央已同意納入治水專案。像荷包嶼大排已整治75%，仍發生溢堤，顯見整個極端氣候已超越原本評估的保護標準，需要重新檢討。

嘉義縣議員李國勝表示，可以考慮將明年燈會的6.6億元拿來改善地方鄉親淹水之苦。記者李宗祐／攝影
嘉義縣議員李國勝表示，可以考慮將明年燈會的6.6億元拿來改善地方鄉親淹水之苦。記者李宗祐／攝影
嘉義縣議員詹琬蓁表示，歷經這次風災民眾深切體會斷訊不便，可以評估在公所、警所、學校等機關設置基地台。記者李宗祐／攝影
嘉義縣議員詹琬蓁表示，歷經這次風災民眾深切體會斷訊不便，可以評估在公所、警所、學校等機關設置基地台。記者李宗祐／攝影
嘉義縣長翁章梁表示，未來加強社區自主救災能力。記者李宗祐／攝影
嘉義縣長翁章梁表示，未來加強社區自主救災能力。記者李宗祐／攝影

淹水 治水 議員

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