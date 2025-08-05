阿里山林鐵支線下午復行 本線預計8/7恢復營運
隨著西南氣流減弱，雨勢趨緩，林鐵及文資處表示，阿里山林鐵本線正清理路線，預計7日恢復營運，位於阿里山國家森林遊樂區內3條支線，配合遊樂區開園，今天下午1時恢復營運。
阿里山林業鐵路及文化資產管理處今天發布新聞稿表示，林鐵本線嘉義到阿里山路段，多處倒樹、土石崩落，明天將完成路線清理作業，並進行列車試運轉，預計後天（7日）恢復營運。
此外，阿里山國家森林遊樂區內沼平、神木、祝山等3條林鐵支線，經路線巡檢安全，配合遊樂區開園，今天下午1時恢復營運。遊客要上山前請先注意阿里山公路（台18線）及天候狀況。
林業署嘉義分署告訴中央社記者，阿里山國家森林遊樂區已於5日上午8時恢復開放，至於園區內各步道及轄內嘉南地區轄管步道，待全面巡檢後視現場情形評估擇期開放，最新開放資訊可至台灣山林悠遊網查詢。
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