快訊

日職／二軍修煉近兩個月 「台灣至寶」孫易磊重回火腿一軍

南橫公路遭重創！高雄桃源區3里成孤島 公路局緊急搶通

蘋果派買1送1、小薯20元 麥當勞APP「10大優惠券」省錢攻略一次看

阿里山林鐵支線下午復行 本線預計8/7恢復營運

中央社／ 嘉義縣5日電

隨著西南氣流減弱，雨勢趨緩，林鐵及文資處表示，阿里山林鐵本線正清理路線，預計7日恢復營運，位於阿里山國家森林遊樂區內3條支線，配合遊樂區開園，今天下午1時恢復營運。

阿里山林業鐵路及文化資產管理處今天發布新聞稿表示，林鐵本線嘉義到阿里山路段，多處倒樹、土石崩落，明天將完成路線清理作業，並進行列車試運轉，預計後天（7日）恢復營運。

此外，阿里山國家森林遊樂區內沼平、神木、祝山等3條林鐵支線，經路線巡檢安全，配合遊樂區開園，今天下午1時恢復營運。遊客要上山前請先注意阿里山公路（台18線）及天候狀況。

林業署嘉義分署告訴中央社記者，阿里山國家森林遊樂區已於5日上午8時恢復開放，至於園區內各步道及轄內嘉南地區轄管步道，待全面巡檢後視現場情形評估擇期開放，最新開放資訊可至台灣山林悠遊網查詢。

嘉義 阿里山 森林遊樂區

延伸閱讀

西南氣流8天創多項氣象紀錄 嘉義氣象站統計最高雨量前3名

丹娜絲颱風加西南氣流重創阿里山 暑假觀光業慘淡業者哀嘆旺季去了了

台東知本森林遊樂區恢復開園 浸水營古道仍封閉中

嘉縣持續豪大雨警戒 阿里山公路2路段再預警性封閉

相關新聞

雲林因應缺工潮招才又留才 貼心的職務再設計成功留才

近年來企業缺工，據統計雲林縣今年1月至7月各企業廠商新登記求才的人數達近兩萬人次，缺工的前3名，以製造業7千多人次最多，...

西南氣流8天創多項氣象紀錄 嘉義氣象站統計最高雨量前3名

西南氣流影響減弱，中央氣象署昨天中午解除較大規模或較劇烈豪雨作業。氣象署指出，0728西南氣流豪雨「相當罕見」；嘉義氣象...

台南災區石棉瓦隱患 民代籲處理

台南上千棟房屋屋頂遭丹娜絲颱風掀翻，許多致癌石棉瓦掉在路邊，議員喊話要盡速盤點危險建物。環保局表示，3周來清除超過700...

雲林縣運大雨賽跑 選手：看不到賽道

雲林縣政府為承辦10月全國運動會興建全新田徑場，利用雲林全縣運動會做壓力測試，卻有家長指控前天決賽時雨勢滂沱，檢錄處淹水...

打造安心揭弊環境 警政署政風室主任親為員警授課

公益揭弊者保護法已於上月22日上路，台南市警察局今天下午舉辦「公益揭弊者保護法-立法重點與實務應用」教育訓練，邀請警政署...

影／雲林行人、汽機車全「切西瓜」 影片集錦成「違規教科書」

雲林縣斗六市昨傍晚發生一起車禍，一名婦人「切西瓜」過馬路，被同樣「切西瓜」左轉的黑色箱型車撞上，過程被後方車輛錄下放到網...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。