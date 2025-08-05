雲林因應缺工潮招才又留才 貼心的職務再設計成功留才

近年來企業缺工，據統計雲林縣今年1月至7月各企業廠商新登記求才的人數達近兩萬人次，缺工的前3名，以製造業7千多人次最多，其次為批發零售業、醫療保健及社會工作服務業，為降低人力流失，虎尾就業中心推出職務再設計，打造友善工作環境，讓資深員工安心留廠。

近年來各行業紛傳缺工，據雲林就業中心統計，114年1月1日至114年7月11日止，雲林各地廠商企業新登記求才的人數達18280人次，缺工行業前三名依序為，製造業7075人次、批發零售業2371人次、醫療保健及社會工作服務業1586人次。

為降低離職率，打造安全完善的工作環境，提高原職工留任意願，吸引新人進廠，勞動部推動「職務再設計」，協助提供輔具、職務調整或工作流程變更等，減緩中高年齡的工作障礙，提升效能。

雲林二清毛巾工廠，在虎尾就業中心專業協助下，補助採購升降平台車、捆包機與升降高腳椅等設備，改善員工體力負擔，提升效率，讓中高齡員工感到貼心。

「呷百歲絕不能擔百斤！」從事毛巾生產線長達20年的胡芳莊說，勞力工作年輕時能勝任，但齡增長，體力大不如前，腰酸背痛成了日常；如今整個工作環境大幅改善，設備「客製化」可隨身體需求調整，現在不再喊腰痠，工作心情也變好了。

負責裝箱的資深員工蔡志宏也說，長期扛背毛巾，常因背痛請假，原打算提前退休，如今有了升降平台車及捆包機，不再背痛，更找回年輕時工作節奏。

廠方主管林慧如說，現今詐騙多，起先接到就業中心電話，不信有那麼「好康」的事，經就業人員張秀美面洽，抱著「姑且一試」申請職務再設計服務計畫，沒想到效果意外的好，更深深感觸「企業只要一點點改變，員工就能走更長的路」。