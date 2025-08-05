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有移動式抽水機仍造成積淹水 雲縣府揪兇手：垃圾阻塞

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣縣道145西螺魚寮一號橋雖設有移動抽水機，卻發生被垃圾堵塞情形，側溝排水不及，造成鄰近農田淹水嚴重，雲林縣長張麗善（左二）率團隊會勘。圖／雲林縣政府提供
雲林縣縣道145西螺魚寮一號橋雖設有移動抽水機，卻發生被垃圾堵塞情形，側溝排水不及，造成鄰近農田淹水嚴重，雲林縣長張麗善（左二）率團隊會勘。圖／雲林縣政府提供

受連日豪雨影響，縣道145西螺魚寮一號橋雖設有移動抽水機，卻發生被垃圾堵塞情形，側溝排水不及，造成鄰近農田淹水嚴重，雲林縣長張麗善率團隊會勘後指示，將設置側溝攔汙柵，並於每年汛期前加強橋下清淤，以解地方水患。

水利處長許宏博表示，魚寮一號橋橋梁二側已設置移動式抽水機平台並架設三台移動抽水機，交由西螺鎮公所操作啟抽排水，但進水口常有異物堵住，造成抽水不易，淹水已經不只一次。

鄉親反映抽水機被垃圾阻塞，才會抽一下就停，建議在縣道145兩側匯入舊頂埤大排的排水溝設置攔汙柵，攔阻垃圾塞住抽水口，才不會造成抽水機中斷，無法發揮抽水功能。

許宏博表示，經查是因上游被丟棄許多民生垃圾，除了垃圾外，排水溝內也有泥土淤積現象，縣府將加強每年汛期前進行清淤疏浚，以優化排水量能。

再者，縣道145兩側匯入舊頂埤大排的排水溝閘門的功能也要發揮作用，防止外水進入，且容易讓內水排出去，自動手動及閘門類型契合地方管理與控制的部分，縣府將與農田水利署再行研究，並爭取經費來進行改善。

張麗善表示，針對側溝將要求交工局設置攔汙柵，並於每年汛期前進行橋下清淤，相信應該可改善淹水問題。另舊頂埤大排旁有2條農田水利署的排水溝，縣府會與農田水利署溝通協調，請農田水利署盡速辦理既有土堤的改建，以提高排水效率。

雲林縣縣道145西螺魚寮一號橋雖設有移動抽水機，卻發生被垃圾堵塞情形，側溝排水不及，造成鄰近農田淹水嚴重。圖／雲林縣政府提供
雲林縣縣道145西螺魚寮一號橋雖設有移動抽水機，卻發生被垃圾堵塞情形，側溝排水不及，造成鄰近農田淹水嚴重。圖／雲林縣政府提供

淹水 排水溝 水利署

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