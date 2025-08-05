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西南氣流8天創多項氣象紀錄 嘉義氣象站統計最高雨量前3名

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
氣象署指出，0728西南氣流豪雨「相當罕見」；嘉義氣象站統計，嘉義區雨量累積最多阿里山1840毫米，圖為當時阿里山區道路出現豪雨傾洩而下瀑布情景。記者魯永明／翻攝
氣象署指出，0728西南氣流豪雨「相當罕見」；嘉義氣象站統計，嘉義區雨量累積最多阿里山1840毫米，圖為當時阿里山區道路出現豪雨傾洩而下瀑布情景。記者魯永明／翻攝

西南氣流影響減弱，中央氣象署昨天中午解除較大規模或較劇烈豪雨作業。氣象署指出，0728西南氣流豪雨「相當罕見」；嘉義氣象站統計，嘉義區雨量累積最多阿里山1840毫米，其次大埔鄉1692毫米，第3竹崎鄉奮起湖1519.5毫米，平地嘉市723.5毫米。

氣象署發布0728西南氣流豪雨事件總結，此波西南氣流降雨特色：下雨時間長、雨勢劇烈，2波降雨高峰，天天有豪雨或以上等級降雨，7月28晚間起至7月31日清晨，第一波西南氣流影響，8月2日下午起至4日為第二波的影響。

氣象署預報中心主任陳怡良說，0728西南氣流豪雨具影響時間長、範圍遍及中南部、造成多次強降雨等特色，是台灣28年來首次連續7天出現豪雨或以上等級降雨。

7月31日至8月2日間受西南風影響，雨勢無明顯趨緩，有豪雨以上等級降雨，西南氣流帶來豐沛水氣，影響期間風力強弱與風向也有些許改變，導致強降雨發生位置變化。

常見特徵沿海、平原區：海峽上對流發展移入陸地，有時對流胞之間相互作用激發下一波對流，強降雨在同一處持續發生，造成顯著短延時強降雨。山區：西南風遇地形舉升作用成雲致雨，如果風向與山脈走勢配合，就會產生持續性強降雨。

嘉義氣象站統計，8天西南氣流累積雨量第1名阿里山共1840毫米；氣象署資料，2009年莫拉克颱風8月5日至10日阿里山全國第一，累積雨量3060毫米，單日最高8月9日1165.5毫米，時雨量最高8月9日凌晨2時的123毫米；1996年7月31日賀伯颱風阿里山單日累積雨量1094.5毫米；重大雨災降雨量數據，說明極端氣候大自然風雨破壞力。

雨量 豪雨 西南氣流

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