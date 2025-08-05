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西南氣流雨彈炸8天嘉義路面頻傳坑洞 危脅用路人安全

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
西南氣流雨彈連炸嘉縣市8天，造成嘉縣市路面頻傳坑洞，嘉市大富路與大富五街口昨晚也出現大面積坑洞，市府緊急封鎖路面搶修。圖／取自議員張秀華臉書
西南氣流雨彈連炸嘉縣市8天，造成嘉縣市路面頻傳坑洞，嘉市大富路與大富五街口昨晚也出現大面積坑洞，市府緊急封鎖路面搶修。圖／取自議員張秀華臉書

西南氣流雨彈連炸嘉縣市8天，今天太陽露臉，天氣放晴，豪雨造成嘉縣市路面頻傳坑洞，昨天台1線水上鄉正義路地下道南下路段，出現大面積塌陷，嘉159縣道「媽祖大道」出現許多坑洞；嘉市大富路與大富五街口昨晚也出現大面積坑洞，市府緊急封鎖路面搶修。

議員張秀華說，晚間接獲民眾通報，大富路與大富五街口疑似因連日大雨導致地基掏空，出現大面積坑洞，有民眾車輛不慎經過，輪胎破裂，所幸無大礙。

張秀華第一時間趕赴現場，立即通報工務處處長蘇文崎，感謝工務處迅速聯繫廠商到場，做好緊急防護措施，將傷害降到最低。感謝路過的好朋友特意停下腳步，關心劉厝人，里長魏正城到場協助放置交通錐。

由於近期降雨不斷，張秀華提醒市民行經路面積水或坑洞時，務必放慢車速、多加留意自身安全，她會持續關注後續修復進度，確保市民通行安全，路況異常，歡迎即時通報處置，為市民安全把關。

另，台1線水上鄉正義路地下道南下路段塌陷，面積約120平方公尺，開挖發現是公路局雲嘉南區養護工程分局地下箱涵破裂，塌陷原因開挖調查中，公路局將塌陷車道全線封閉。

議員黃啟豪提醒，新港鄉媽祖大道、159縣道快到166縣道路口前100公尺，有超大窟窿，造成數輛車爆胎，目前用三角錐與爆閃燈提醒駕駛改道，他要求相關單位盡速修補，用路人行經此處請注意安全。縣府建設處已連繫廠商搶修。

西南氣流雨彈連炸嘉縣市8天，造成嘉縣市路面頻傳坑洞，嘉市大富路與大富五街口昨晚也出現大面積坑洞，市府緊急封鎖路面搶修。圖／取自議員張秀華臉書
西南氣流雨彈連炸嘉縣市8天，造成嘉縣市路面頻傳坑洞，嘉市大富路與大富五街口昨晚也出現大面積坑洞，市府緊急封鎖路面搶修。圖／取自議員張秀華臉書
西南氣流雨彈連炸嘉縣市8天，造成嘉縣市路面頻傳坑洞，嘉市大富路與大富五街口昨晚也出現大面積坑洞，市府緊急封鎖路面搶修。圖／取自議員張秀華臉書
西南氣流雨彈連炸嘉縣市8天，造成嘉縣市路面頻傳坑洞，嘉市大富路與大富五街口昨晚也出現大面積坑洞，市府緊急封鎖路面搶修。圖／取自議員張秀華臉書

議員 媽祖 張秀華

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