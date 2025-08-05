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雲林縣運大雨賽跑 選手：看不到賽道
雲林縣政府為承辦10月全國運動會興建全新田徑場，利用雲林全縣運動會做壓力測試，卻有家長指控前天決賽時雨勢滂沱，檢錄處淹水，也有選手跑完說「根本看不到賽道」，卻未停止賽事；縣府回應，裁判依賽事規範及現場情況，判斷不影響賽事。
縣府教育處長邱孝文說，前天室外比賽項目為田徑賽、槌球、足球、滾球，其中足球因雨勢造成草地泥濘，已取消，其餘賽事由現場裁判認定場地設施不影響比賽進行，都照常比賽，僅前天上午11時有打雷情況，暫停賽事半小時。
雲縣立田徑場位於虎尾的高鐵雲林站附近，前天辦縣運會各項目決賽，但雲林大雨不斷，多個鄉鎮傳出積淹水災情，有選手的家長在臉書貼出比賽影片，指檢錄處已淹水、請選手脫鞋進去檢錄，有些參賽者休息室、休息區都淹水，為何不延期；也有選手賽後說「根本看不到賽道」。有民眾則質疑影響比賽公平性，「運氣好的雨點稍小，運氣差的看不到賽道」、「太不尊重選手了，雨這麼大還不取消，跌倒受傷算誰的」。
邱孝文指出，新的田徑場跑道洩水狀況良好，沒有積水，相關賽事都會趁雨勢較小進行，雨中比賽並非特例，先前在屏東舉行的全民運動會也是下雨，照常舉行，從地方到中央的田徑賽事都依循相同的規定，若是遇到打雷可能有安全疑慮的情況下才會停止賽事，畢竟停辦或延期牽一髮動全身，攸關到選手在其餘賽程安排的權益。
針對縣運會期間逢西南氣流帶來豪大雨，導致田徑場部分區域積水，縣長張麗善前天下午到田徑場現勘時要求業務單位1個月內改善問題，以提供選手最佳的比賽場地。
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