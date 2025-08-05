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台南災區石棉瓦隱患 民代籲處理

聯合報／ 記者鄭惠仁萬于甄／台南報導
台南市政府昨舉行丹娜絲颱風災後復原進度記者會，邀請成大副校長李俊璋（中）說明石棉瓦處理的問題。記者鄭惠仁／攝影
台南市政府昨舉行丹娜絲颱風災後復原進度記者會，邀請成大副校長李俊璋（中）說明石棉瓦處理的問題。記者鄭惠仁／攝影

台南上千棟房屋屋頂遭丹娜絲颱風掀翻，許多致癌石棉瓦掉在路邊，議員喊話要盡速盤點危險建物。環保局表示，3周來清除超過700公噸，今起執行散落道路、空地的無主石棉瓦清除；學者提醒，處理石棉瓦應以濕式方式並穿防護裝備。

南市議員王宣貿說，老房、三合院旁倉庫，甚至農田旁的「寮仔（指農舍）」皆有破損的石棉瓦屋頂，不少民眾也反映，難尋人力協助拆除殘破結構，只能自行處理掉下來的部分，剩下殘瓦裸露，恐造成潛藏安全與健康風險。

王宣貿指出，這些石棉瓦屋頂若無法及時清除，未來再遇大雨或颱風，恐釀二次災害，呼籲市府盡速盤點危險建物，主動協助民眾申請資源、啟動拆除作業。

「無主」的石棉瓦，已有公民團體製作石棉地圖，南市府昨開丹娜絲災後復原進度記者會，環保局長許仁澤說，環境部補助拆除石棉瓦原只限於一般住屋，但丹娜絲也造成許多畜牧場、養殖場的屋頂被吹掀，其中有部分是石棉屋頂，因此補助對象擴及畜牧場、養殖場，正受理申請，到年底截止。

許仁澤也說，有主的石棉瓦，請屋主依規定通報區公所或環保局清除，區公所會提供袋子供裝運，等屋主請人清除後裝包，再連絡區公所或環保局，3天內就會派員載走，昨則啟動巡查無主石棉瓦，今起雇工清理，清潔隊員也會支援，希望最短時間內清完。

成大副校長李俊璋受邀出席說明，石棉瓦主要成分是水泥和石棉，只有在乾燥情形會飛揚，除非沒灑水弄濕及著防護裝備就去搬弄、處理才會受影響，一般石棉瓦掉落在地上，人行經也無須擔心會受到危害。

另，市府秘書長尤天厚指出，市府擬將閒置校區做為臨時、短期或長期安置的場所，已經盤點11個停辦校區；工務局表示，此次公園、行道樹被吹倒的樹木共計2萬7598棵，處理進度超過99%。

台南 石棉 議員 災民

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