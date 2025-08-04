打造安心揭弊環境 警政署政風室主任親為員警授課
公益揭弊者保護法已於上月22日上路，台南市警察局今天下午舉辦「公益揭弊者保護法-立法重點與實務應用」教育訓練，邀請警政署政風室主任陳淑雲為員警授課，說明立法重點及各項程序要求，讓員警落實保護揭弊者身分，打造安心揭弊環境。
司法官38期畢業、前台北地檢署檢察官，現為警政署政風室主任的陳淑雲，任內推動各項專案稽核及清查，在公益揭弊者保護法施行前，她分區召集各警察機關說明立法重點，並針對警察機關處理揭弊案件提供一套工作指引。
陳淑雲今天深入剖析公益揭弊者保護法的立法重點，以及警政署訂定的「處理公益揭弊案件工作指引」；她特別強調警察的職責除打擊犯罪外，也要保護揭弊者免於恐懼，讓揭弊者能勇於說出真話，挖掘藏身於政府機關陰暗處之害蟲。
她說，檢舉人常會懷疑「如果我檢舉了，會不會被報復」、「我的資料真的會被保密嗎」、「我檢舉了，政府真的可以保護我嗎」，在公益揭弊者保護法上路後，已經不再是問題，希望全體員警都能落實保護揭弊者身分，打造安心揭弊環境，讓揭弊者不再害怕。
局長林國清指出，警察機關為揭弊案件的受理機關，從接獲檢舉那刻起，便賦予責任，從源頭落實揭弊者之保護，確保各項作業流程符合法令要求；他表示，揭弊案件保密是重中之重，要求員警要落實警政署訂定各項工作指引，確保揭弊者身分不被外洩。
台南市警局指出，這次特別要求「全員參與」，基層派出所與分駐所均有指派人員參加，確保全體員警都能瞭解公益揭弊者保護法的立法重點及各項程序要求，將共同打造一個安心揭弊環境，讓政府機關每一個角落都充滿陽光，廉潔不再只是口號。
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