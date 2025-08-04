打造安心揭弊環境 警政署政風室主任親為員警授課

公益揭弊者保護法已於上月22日上路，台南市警察局今天下午舉辦「公益揭弊者保護法-立法重點與實務應用」教育訓練，邀請警政署政風室主任陳淑雲為員警授課，說明立法重點及各項程序要求，讓員警落實保護揭弊者身分，打造安心揭弊環境。

司法官38期畢業、前台北地檢署檢察官，現為警政署政風室主任的陳淑雲，任內推動各項專案稽核及清查，在公益揭弊者保護法施行前，她分區召集各警察機關說明立法重點，並針對警察機關處理揭弊案件提供一套工作指引。

陳淑雲今天深入剖析公益揭弊者保護法的立法重點，以及警政署訂定的「處理公益揭弊案件工作指引」；她特別強調警察的職責除打擊犯罪外，也要保護揭弊者免於恐懼，讓揭弊者能勇於說出真話，挖掘藏身於政府機關陰暗處之害蟲。

她說，檢舉人常會懷疑「如果我檢舉了，會不會被報復」、「我的資料真的會被保密嗎」、「我檢舉了，政府真的可以保護我嗎」，在公益揭弊者保護法上路後，已經不再是問題，希望全體員警都能落實保護揭弊者身分，打造安心揭弊環境，讓揭弊者不再害怕。

局長林國清指出，警察機關為揭弊案件的受理機關，從接獲檢舉那刻起，便賦予責任，從源頭落實揭弊者之保護，確保各項作業流程符合法令要求；他表示，揭弊案件保密是重中之重，要求員警要落實警政署訂定各項工作指引，確保揭弊者身分不被外洩。