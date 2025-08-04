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影／雲林行人、汽機車全「切西瓜」 影片集錦成「違規教科書」

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣斗六市昨傍晚發生一起車禍，一名婦人被左轉的黑色箱型車撞上，過程被後方車輛錄下放到網路社群，影片曝光後，網友眼尖發現影片中的行人、汽車，甚至是路過的機車，通通都違規。記者陳雅玲／翻攝
雲林縣斗六市昨傍晚發生一起車禍，一名婦人被左轉的黑色箱型車撞上，過程被後方車輛錄下放到網路社群，影片曝光後，網友眼尖發現影片中的行人、汽車，甚至是路過的機車，通通都違規。記者陳雅玲／翻攝

雲林縣斗六市昨傍晚發生一起車禍，一名婦人「切西瓜」過馬路，被同樣「切西瓜」左轉的黑色箱型車撞上，過程被後方車輛錄下放到網路社群影片曝光後，網友眼尖發現影片中的行人、汽車，甚至是路過的機車，通通都違規，「這影片教科書級的」，警方證實影片中的人車皆違規，若有民眾檢舉，將依照違規事實開罰

斗六市城頂街一處路口昨天傍晚發生一起車禍，一名婦人未依規定走行人穿越道「切西瓜」過馬路，疑似被同樣「切西瓜」左轉的黑色箱型車撞上，黑色箱型車未停下揚長離去，婦人差點被捲至車底，驚險過程被後方車輛錄下發文到網路社群。

影片曝光後，網友發現，影片中的行人、汽車，甚至是路過的機車，通通都違規，紛紛留言「這什麼奇怪的異世界，一段影片超多違規，兩台車機車逆向，轉彎跨越雙黃線，到路口才打方向燈，行人闖紅燈，肇事逃逸，傷者不報警？？？」

「人、機車、汽車，全部都集體違規，每個人都各走各的..」、「重點太多以致一開始看不出主角是誰」、「整條路有人在遵守交通嗎？」、「這影片教科書級的，應該很難被超越了，4輪丶2輪丶行人丶沒一個正確的，最後還被撞」。

雲林縣警局交通隊表示，影片中的行人未依規定走行人穿越道，違反交通管理處罰條例第78條，可處500元罰鍰，兩輛機車逆向行駛，違反第45條，可處600至1800元罰鍰。

至於黑色箱型車左轉彎未達路口中心處左轉（切西瓜式），違反第48條，可處600元至1800元罰鍰，又轉彎未於路口30公尺前使用方向燈，違反第42條，可處1200至3600元罰鍰，且未注意車前狀況，發生交通事故未依規定處理，涉及肇事逃逸，違反第62條，可處3000至9千元罰鍰，並吊銷駕照，若對方受傷會依刑法公共危險罪移送法辦。

交通隊表示，該路口屬於不對稱多路口，比較複雜，目前該案無人報案，警方無法受理，若有民眾檢舉，依照違規事實開罰，也呼籲行人或汽機車駕駛應遵守交通規則通行。

雲林縣斗六市昨傍晚發生一起車禍，一名婦人被左轉的黑色箱型車撞上，過程被後方車輛錄下放到網路社群，影片曝光後，網友眼尖發現影片中的行人、汽車，甚至是路過的機車，通通都違規。記者陳雅玲／翻攝
雲林縣斗六市昨傍晚發生一起車禍，一名婦人被左轉的黑色箱型車撞上，過程被後方車輛錄下放到網路社群，影片曝光後，網友眼尖發現影片中的行人、汽車，甚至是路過的機車，通通都違規。記者陳雅玲／翻攝
雲林縣斗六市昨傍晚發生一起車禍，一名婦人被左轉的黑色箱型車撞上，過程被後方車輛錄下放到網路社群，影片曝光後，網友眼尖發現影片中的行人、汽車，甚至是路過的機車，通通都違規。記者陳雅玲／翻攝
雲林縣斗六市昨傍晚發生一起車禍，一名婦人被左轉的黑色箱型車撞上，過程被後方車輛錄下放到網路社群，影片曝光後，網友眼尖發現影片中的行人、汽車，甚至是路過的機車，通通都違規。記者陳雅玲／翻攝

影片 行人 開罰 社群 網路 雲林 車禍 教科書 闖紅燈 交通事故

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