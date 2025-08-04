台南市警局6名三線一星警官異動 其中4名新任均由督察派任
台南市警察局今天下午發布6名三線一星警官人事升遷調整，其中督察室督察李忠憲，調任犯罪預防科科科長；督察室督察謝政憲，調任防治科科科長；督察室督察張志能，調任訓練科科長；督察室督察魏孝宏，調任民防管制中心主任，4名新任科長、主任皆由督察派任。
台南市警察局指出，因應現有職缺及現階段治安、交通工作需要，經局長林國清召集副局長、主任秘書、人事室主任等進行人事甄審（評議）委員會；經與會人員充分討論，依適任人員之品德操守、工作表現及職務歷練等通盤檢討，報奉台南市政府及警政署核定，相關職務調整如下：
1.犯罪預防科科長潘顧天，調任行政科科長。
2.督察室督察李忠憲，調任犯罪預防科科科長。
3.督察室督察謝政憲，調任防治科科科長。
4.民防管制中心主任方秋梅，調任秘書室主任。
5.督察室督察魏孝宏，調任民防管制中心主任。
6.督察室督察張志能，調任訓練科科長。
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