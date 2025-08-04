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影／台1線嘉義水上段道路下陷 封閉南下路段搶修

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
台1線嘉義縣水上段南下275K處上午發現路面下陷現象，隨著下陷擴大，封閉南下路段進行修復，縣長翁章梁（左二）現場勘察。圖／嘉義縣政府提供
台1線嘉義縣水上段南下275K處上午發現路面下陷現象，隨著下陷擴大，封閉南下路段進行修復，縣長翁章梁（左二）現場勘察。圖／嘉義縣政府提供

連日豪雨重創嘉義縣，台1線嘉義縣水上段南下275K處（正義路地下道路口）今天上午發現路面下陷現象，水上鄉公所設置三角錐標示，提醒用路人小心通行，隨著下陷擴大，封閉南下路段進行修復。縣長翁章梁現場勘查，指示相關單位釐清原因，盡快修復道路，保障民眾安全。

上午的暴雨造成正義路下水道積水，預先準備的抽水機雖開始運行，但同時間台1線路面排水孔卻冒出泥漿，隨後發現路面出現下陷情況。水上鄉公所立即通知自來水公司進行勘查，經確認並無水管損壞後，改由公路局接手處理。確切原因仍待進一步查明。

翁章梁表示，台1線是重要交通幹道，為確保用路人安全並維持交通順暢，決定封閉南下路段進行修復；北上路段則臨時調撥為2條北上車道和1條南下車道。

翁章梁指示相關單位盡速查明路面下陷原因，並著手進行修復作業。也感謝工程人員冒雨搶修，確保交通早日恢復正常。

基於安全考量，水上鄉公所緊急發布公告，暫時停止正義路下水道抽水機作業。由於現場路面積水嚴重，為避免發生意外，相關單位已緊急封閉該路段，並提醒民眾改道行駛。

台1線嘉義縣水上段南下275K處（正義路地下道路口）上午發現路面下陷現象，隨著下陷擴大，封閉南下路段進行修復。圖／嘉義縣政府提供
台1線嘉義縣水上段南下275K處（正義路地下道路口）上午發現路面下陷現象，隨著下陷擴大，封閉南下路段進行修復。圖／嘉義縣政府提供

台1線嘉義縣水上段南下275K處上午發現路面下陷現象，下陷逐漸擴大，封閉南下路段進行修復。圖／嘉義縣政府提供
台1線嘉義縣水上段南下275K處上午發現路面下陷現象，下陷逐漸擴大，封閉南下路段進行修復。圖／嘉義縣政府提供

暴雨 嘉義 豪雨 翁章梁

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