日租套房藏危機 非法旅宿最高罰鍰調升至200萬元

照片取自臺南市政府

臺南市目前合法旅宿已突破950家，潛在加入者也為數不少，惟部分業者不諳法規未合法申設，南市府觀光旅遊局持續強化旅宿管理並進行非法日租的稽查，另配合交通部觀光署修正「發展觀光條例」，針對非法經營旅宿最高罰鍰由50萬元提高至200萬元，籲請非法業者勿以身試法，經營旅宿應合法申設取得登記證。

南市府觀旅局表示，依據114年4月2日修正後之《發展觀光條例》，大幅提高非法旅宿罰鍰金額從50萬元提高為200萬元，並勒令歇業；未取得旅宿登記證而刊登廣告之最高罰鍰金額由30萬元提高為150萬元，並命限期移除，否則得按次處罰。其中「發展觀光條例裁罰標準」草案刻正公告於觀光署行政資訊網及「公共政策網路參與平臺－眾開講」。倘民眾對裁法標準修正草案有意見，請於9月16日前於平台留言或向觀光署陳述。

南市府觀旅局指出，不少日租套房業者於社群平台或國際訂房網站如IG、FB、Airbnb違法刊登短期住宿資訊，混淆為「居家共享」或「場地出租」，違法卻不自知，只要是提供短期住宿(以日或週為單位)即屬旅宿業，必須依法登記，違者將依規裁罰，並同步通知相關單位進行查處。另提醒旅客，透過Booking、Agoda等平台訂房時，應先至「臺灣旅宿網」或「臺南旅遊網」確認住宿是否合法，以保障自身權益。觀旅局亦持續加強稽查非法旅宿，如民眾誤住非法房源，可撥打1999或透過「臺南市民信箱」檢舉，並提供訂房紀錄、付款憑證、入住證明等事證以利查處。

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