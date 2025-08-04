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將對父親的思念化為行動 她12年送出1.3萬個蛋糕全台傳愛

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林家扶中心收到270個蛋糕，今天邀請多位爸爸、爺爺提前慶祝父親節。記者陳雅玲／攝影
雲林家扶中心收到270個蛋糕，今天邀請多位爸爸、爺爺提前慶祝父親節。記者陳雅玲／攝影

來自台北的童也恬自幼與父親感情深厚，她在父親過世後將想念化成愛心行動，12年前號召海內外親友，在父親節時為弱勢家庭送上蛋糕祝福，多年來已送出1.3萬個蛋糕，今年雲林家扶中心收到270個蛋糕，今感謝童也恬的發起及各地親友響應，讓弱勢家庭在為生計辛勤奔波之餘，仍可開心過節。

雲林家扶中心收到270個蛋糕，今天邀請多位爸爸爺爺提前慶祝父親節，單親爸爸程威錫離婚後獨自撫養兩名子女，因過度操勞導致視神經病變，幾近失明，兒子程玟政立志就讀護理系，未來要成為父親的雙眼，也盼能像童也恬小姐一樣有能力幫助更多人。

雲林家扶中心督導歐厚成表示，捐贈蛋糕的童也恬女士自幼與父親感情深厚，父親過世後，她將對父親的思念化作愛心行動，與好友陳宜君、鄭淳芳共同發起送蛋糕愛心行動，每年父親節前將蛋糕分送到各地弱勢團體，表達對父職角色的肯定與支持。

12年來，童也恬的愛心行動起了拋磚引玉之效，越來越多海內外親友加入捐贈愛心蛋糕的行列，至今捐贈蛋糕逾1.3萬個，今年也委託各地庇護中心寄出1590個蛋糕分送全台13個家扶中心，慰問弱勢家庭。

雲林家扶中心主任廖志文表示，童也恬與親友的愛心行動，讓家扶中心的父親們在平凡的日子裡感受到來自社會的鼓勵與支持，「這不只是蛋糕，而是一份尊重與陪伴，也讓孩子學會如何表達愛、珍惜身邊的人。」

雲林家扶中心收到270個蛋糕，今天邀請多位爸爸、爺爺提前慶祝父親節。記者陳雅玲／攝影
雲林家扶中心收到270個蛋糕，今天邀請多位爸爸、爺爺提前慶祝父親節。記者陳雅玲／攝影

愛心 雲林 爸爸 過世 爺爺 父親節 家扶中心 弱勢家庭

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