將對父親的思念化為行動 她12年送出1.3萬個蛋糕全台傳愛
來自台北的童也恬自幼與父親感情深厚，她在父親過世後將想念化成愛心行動，12年前號召海內外親友，在父親節時為弱勢家庭送上蛋糕祝福，多年來已送出1.3萬個蛋糕，今年雲林家扶中心收到270個蛋糕，今感謝童也恬的發起及各地親友響應，讓弱勢家庭在為生計辛勤奔波之餘，仍可開心過節。
雲林家扶中心收到270個蛋糕，今天邀請多位爸爸、爺爺提前慶祝父親節，單親爸爸程威錫離婚後獨自撫養兩名子女，因過度操勞導致視神經病變，幾近失明，兒子程玟政立志就讀護理系，未來要成為父親的雙眼，也盼能像童也恬小姐一樣有能力幫助更多人。
雲林家扶中心督導歐厚成表示，捐贈蛋糕的童也恬女士自幼與父親感情深厚，父親過世後，她將對父親的思念化作愛心行動，與好友陳宜君、鄭淳芳共同發起送蛋糕愛心行動，每年父親節前將蛋糕分送到各地弱勢團體，表達對父職角色的肯定與支持。
12年來，童也恬的愛心行動起了拋磚引玉之效，越來越多海內外親友加入捐贈愛心蛋糕的行列，至今捐贈蛋糕逾1.3萬個，今年也委託各地庇護中心寄出1590個蛋糕分送全台13個家扶中心，慰問弱勢家庭。
雲林家扶中心主任廖志文表示，童也恬與親友的愛心行動，讓家扶中心的父親們在平凡的日子裡感受到來自社會的鼓勵與支持，「這不只是蛋糕，而是一份尊重與陪伴，也讓孩子學會如何表達愛、珍惜身邊的人。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言