將對父親的思念化為行動 她12年送出1.3萬個蛋糕全台傳愛

來自台北的童也恬自幼與父親感情深厚，她在父親過世後將想念化成愛心行動，12年前號召海內外親友，在父親節時為弱勢家庭送上蛋糕祝福，多年來已送出1.3萬個蛋糕，今年雲林家扶中心收到270個蛋糕，今感謝童也恬的發起及各地親友響應，讓弱勢家庭在為生計辛勤奔波之餘，仍可開心過節。

雲林家扶中心收到270個蛋糕，今天邀請多位爸爸、爺爺提前慶祝父親節，單親爸爸程威錫離婚後獨自撫養兩名子女，因過度操勞導致視神經病變，幾近失明，兒子程玟政立志就讀護理系，未來要成為父親的雙眼，也盼能像童也恬小姐一樣有能力幫助更多人。

雲林家扶中心督導歐厚成表示，捐贈蛋糕的童也恬女士自幼與父親感情深厚，父親過世後，她將對父親的思念化作愛心行動，與好友陳宜君、鄭淳芳共同發起送蛋糕愛心行動，每年父親節前將蛋糕分送到各地弱勢團體，表達對父職角色的肯定與支持。

12年來，童也恬的愛心行動起了拋磚引玉之效，越來越多海內外親友加入捐贈愛心蛋糕的行列，至今捐贈蛋糕逾1.3萬個，今年也委託各地庇護中心寄出1590個蛋糕分送全台13個家扶中心，慰問弱勢家庭。