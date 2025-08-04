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地基全掏空！台南山區民宅硬生崩落 居民親眼目睹住家被毀

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南柳營旭山里一處民宅地基土石因連日大雨遭掏空，前晚停車棚已掉落10層樓高邊坡，今早雨勢仍未停歇，民宅部分建築也硬生崩落，所幸屋內人員均已先撤離，但看見家園被毀，居民也相當無奈與無助。圖／民眾提供
台南柳營旭山里一處民宅地基土石因連日大雨遭掏空，前晚停車棚已掉落10層樓高邊坡，今早雨勢仍未停歇，民宅部分建築也硬生崩落，所幸屋內人員均已先撤離，但看見家園被毀，居民也相當無奈與無助。圖／民眾提供

台南連日豪雨下不停，不僅造成山區多處道路土石崩塌，柳營旭山里一處民宅地基也遭掏空，前晚停車棚已掉落10層樓高邊坡，今早雨勢仍未停歇，土石持續滑落，民宅部分建築今下午也硬生崩落，所幸屋內人員均已先撤離，但看見家園被毀，居民也相當無奈與無助。

據了解，柳營旭山里邱家民宅旁的邊坡前晚已出現滑落跡象，當時停車棚及2台汽車、1輛小貨車及1輛機車全掉落10層樓高邊坡，邱姓一家人嚇得整晚不敢睡，柳營區公所獲悉後，昨天趕緊協助緊急撤離並安置邱姓一家8口。

邱姓家人原擔憂連日豪雨土石崩塌流失嚴重，房屋後續不知是否還能居住，孰料，今天雨勢仍未停歇，該棟民宅地基疑難以承受，短短不到10秒鐘，住家部分牆壁瞬間裂開崩塌墜谷，屋內的家具、鐵皮屋頂也全掉落，住戶則站在屋外眼看家園破裂。

邱姓家人提到，從小住到大的家，就這樣毀了，「原本昨天已準備要慶祝父親節，現在這個父親節好難過」，但幸好人員都平安。

家人 崩塌 豪雨 住戶 台南 建築 房屋 掏空 父親節

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