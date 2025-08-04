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大雨不斷 嘉縣府公布封閉12條管制路段

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
台1線水上鄉段路面出現疑似掏空，南區養護工程分局已交維布設。記者李宗祐／翻攝
台1線水上鄉段路面出現疑似掏空，南區養護工程分局已交維布設。記者李宗祐／翻攝

由於嘉義縣仍有雨勢大雨影響造成道路中斷或積水，嘉義縣政府公布12條路段實施封閉管制，都集中在山區鄉鎮。另台1線水上鄉段路面出現疑似掏空，南區養護工程分局已交維布設，聯絡廠商進場維修。

嘉義縣政府公布實施封閉管制道路如下，梅山鄉縣道169線2.4k、梅山鄉162甲線22K、梅山鄉162甲32.9K、梅山鄉166線72.5K、番路鄉嘉124鄉道（3k+500）、竹崎鄉縣道159甲（41k）、阿里山鄉縣道169線（27k+500至33k）、阿里山鄉嘉129鄉道（27K+450）、中埔鄉縣道135-3線忠全橋、中埔鄉嘉135線13.2k、大埔鄉縣道129線（33k）、台1線南下275K+400（雙向內線車道管制）。

另雲嘉南區養護工程分局即時路況事故事件通報，上午8時30分台1線南下275K+400 （嘉義縣水上鄉），路面疑似掏空下陷，影響南下線內、外車道阻斷。已完成交維布設，引導至機慢車道及路肩行走。已聯絡開口契約廠商及管線單位進場，預計明天10時前排除。

台1線水上鄉段路面出現疑似掏空，南區養護工程分局已交維布設。記者李宗祐／翻攝
台1線水上鄉段路面出現疑似掏空，南區養護工程分局已交維布設。記者李宗祐／翻攝

嘉義 車道 掏空 阿里山

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