大雨不斷 嘉縣府公布封閉12條管制路段
由於嘉義縣仍有雨勢大雨影響造成道路中斷或積水，嘉義縣政府公布12條路段實施封閉管制，都集中在山區鄉鎮。另台1線水上鄉段路面出現疑似掏空，南區養護工程分局已交維布設，聯絡廠商進場維修。
嘉義縣政府公布實施封閉管制道路如下，梅山鄉縣道169線2.4k、梅山鄉162甲線22K、梅山鄉162甲32.9K、梅山鄉166線72.5K、番路鄉嘉124鄉道（3k+500）、竹崎鄉縣道159甲（41k）、阿里山鄉縣道169線（27k+500至33k）、阿里山鄉嘉129鄉道（27K+450）、中埔鄉縣道135-3線忠全橋、中埔鄉嘉135線13.2k、大埔鄉縣道129線（33k）、台1線南下275K+400（雙向內線車道管制）。
另雲嘉南區養護工程分局即時路況事故事件通報，上午8時30分台1線南下275K+400 （嘉義縣水上鄉），路面疑似掏空下陷，影響南下線內、外車道阻斷。已完成交維布設，引導至機慢車道及路肩行走。已聯絡開口契約廠商及管線單位進場，預計明天10時前排除。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言