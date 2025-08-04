在台南需要按摩嗎？ LINE熱點搜尋「視障按摩」還有大獎

台南市勞工局要協助視障按摩人士據點拓展客源、提升能見度，與LINE熱點平台攜手合作，推動「台南視障按摩地圖」公益專案，民眾可透過LINE熱點平台，迅速找到鄰近的視障按摩服務據點。

這次合作也結合勞工局今年視障按摩「手護臺南HAND有愛」行銷活動推廣視障按摩服務，邀請市民遊客踴躍支持，用行動為視障按摩師加油打氣，也實踐市長黃偉哲「希望家園」願景，

台南市目前有78處視障按摩據點，分布各轄區景點、商區或遠郊區都能找到專業、安心按摩服務。與LINE 合作熱點，民眾只要打開LINE熱點功能，搜尋「臺南視障按摩」或開啟附近地點資訊，即可查詢據點詳細位置與營業資訊。

勞工局長王鑫基表示，這大幅提升視障按摩據點曝光率。「視障按摩地圖」設立，象徵著智慧科技與社會公益的完美結合。LINE熱點的高使用率與普及性，能讓大眾更容易接觸並認識視障按摩師的專業價值。

他說，這次專案融入今年的推廣活動「手護臺南 HAND有愛」行銷、數位宣傳與在地串聯，讓視障按摩不只是放鬆紓壓的選擇，更是一份支持與認同。

勞工局表示，長期提供視障者個別化職業重建、支持性就業服務，另有培訓視障者考取按摩證照，輔導視障按摩師設立按摩院及經營行銷，全方位支持身心障礙者及視障按摩師的專業發展與就業穩定。

就業促進科長沈淑敏表示，勞工局特別感謝LINE熱點對公益合作的全力協助，提供平台曝光資源，並無償協助設置「視障按摩地圖」，實踐企業社會責任，為打造共融社會盡一份心力。這樣跨界合作不僅提升視障者就業環境穩定，也促進大眾對視障按摩的理解與尊重。