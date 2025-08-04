丹娜絲颱風吹倒台南2萬7598棵樹 弱勢戶修繕完成丈量

台南市政府今天舉行丹娜絲颱風災後復原進度記者會，工務局表示，公園、行道樹被吹倒的樹木共2萬7598棵，處理進度已超過99%，協助民眾媒合工班修復屋損登記480件，已媒合297件，完成簽約1件。弱勢戶1097戶已完成現勘丈量，等所需材料進來後進場施工。

工務局指出，這次颱風吹倒許多樹木，公園有8140棵，行道樹1萬9458棵，總數2萬7598棵，已處理2萬7342棵，進度超過99%。房屋修復部分， 已洽定的廠商有114家，登記申請480件，媒合297件，已完成簽約1件，今天陸續有受災戶簽約中。

這次風災造成數千房屋受損，其中弱勢戶1097戶，公私協力下協助修復，其中慈濟認養129戶，已有2戶修復；市府部分有968戶，做工行善團已修護1戶；另，企業認養15戶，台灣營造同業公會認養20戶。其中以大新營地區505戶最多，其次是大北門區的503戶。8月2日已對受害弱勢戶完成現勘丈量，藉著訂料，等料到就可進場修復。

工務局表示，工廠訂料時間3至4天，每戶修復時間5至7天，有10到15個工班進場施工，希望能盡速完成修復。

工務局也提醒，即日起起至8月17日，屋頂及外牆受損20平方公尺以上受災戶，與前進指揮所媒合廠商完成簽訂修繕契約書，行政院將加碼補助2萬元修繕尾款。