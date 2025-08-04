石棉瓦散落台南災區引憂心 成大副校長李俊璋這樣說明

丹娜絲颱風造成台南7千多棟房屋屋頂被掀，不少老房子是石綿瓦屋頂，由於石綿是致癌物質，引發憂心，環保局今天邀請成大副校長李俊璋說明，請民眾別擔心。環保局也結合公民團體製作石綿地圖，今天啟動巡查，明天執行散落道路、空地的無主石棉瓦清除，維護民眾安全與健康。

台南市政府今天舉行丹娜絲颱風災後復原進度記者會，由秘書長尤天厚主持，針對颱風過後，因許多房屋屋頂被吹掀，又許多老房子或畜牧場、養殖場的屋頂是石綿瓦，引起危害的憂心。特別邀請專家也是成大副校長李俊璋說明，包含石棉瓦的成分，以及石綿被禁的原因，他強調，石綿只有在乾燥的情形下才會飛揚，而石棉瓦的主要成分是水泥和石綿，即時石綿瓦掉落在地上，人行經也無須擔心會受到危害，除非事前沒灑水弄濕及著防護裝備就去搬弄處理才會受影響。

環保局長許仁澤表示，環境部補助拆除石棉瓦原只限於一般住屋，但這次丹娜絲颱風也造成許多畜牧場、養殖場的屋頂被吹掀，其中有部分是石綿屋頂，因此，補助對象擴及畜牧場、養殖場，也正受理申請到年底。有主的石棉瓦，請屋主依規定通報區公所或環保局清除，區公所也會提供袋子供裝運，等屋主請人清除後裝包，再連絡區公所或環保局，3天內就會派員載走。

由於也有許多石棉瓦散落在道路旁或空地，這些無主的石棉瓦，已有公民團體製作石綿地圖，今天啟動巡查，明天起雇工清理，若工人不夠或是雇不到工，清潔隊員會支援，希望在最短時間內完成石棉瓦清理。許仁澤說，3周來已清除石棉瓦超過700公噸。