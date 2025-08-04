台南丹納斯風災後又遇大豪雨…協助民眾度難關 執行署提供分期繳納

丹納斯颱風與豪雨重創台南，溪北地區災情慘重，行政執行署台南分署今天指出，0728大豪雨影響，造成部分區域淹水，對於義務人因災情造成經濟困難，無法一次繳清欠款者，可檢具相關證明文件申請分期繳納，分署將「從寬」、「從速」、「從簡」原則受理。

台南分署指出，0728大豪雨造成部分區域淹水，義務人可檢具相關證明文件（如戶籍資料、租賃契約書、媒體報導等）或災損狀況照片申請分期繳納；如已收到分署傳繳通知書或執行命令，可以聯繫台南分署承辦人，分署將協助受災民眾渡過難關。