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台南丹納斯風災後又遇大豪雨…協助民眾度難關 執行署提供分期繳納

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導
白河警分局後壁分駐所員警在0728大豪雨冒著大雨，挨家挨戶協助行動不便的長者撤離，涉水救援，緊急撤離至安全處所。圖／threads網友網友a80056510授權提供
白河警分局後壁分駐所員警在0728大豪雨冒著大雨，挨家挨戶協助行動不便的長者撤離，涉水救援，緊急撤離至安全處所。圖／threads網友網友a80056510授權提供

丹納斯颱風與豪雨重創台南，溪北地區災情慘重，行政執行署台南分署今天指出，0728大豪雨影響，造成部分區域淹水，對於義務人因災情造成經濟困難，無法一次繳清欠款者，可檢具相關證明文件申請分期繳納，分署將「從寬」、「從速」、「從簡」原則受理。

台南分署指出，0728大豪雨造成部分區域淹水，義務人可檢具相關證明文件（如戶籍資料、租賃契約書、媒體報導等）或災損狀況照片申請分期繳納；如已收到分署傳繳通知書或執行命令，可以聯繫台南分署承辦人，分署將協助受災民眾渡過難關。

另外，台南市警局也協助居民投入災後重建，自7月13日起動員義警、民防等協勤民力，每日約支援30餘名民力，迄今共計571名民力，協助獨居長者及弱勢戶整理居家、搭建臨時遮蔽設施，提供基本安身空間，展現警民攜手守望相助的精神。

白河警分局員警在0728大豪雨第一時間到場，執行淹水警戒、橋路封閉、交通管制，並配合區公所疏散撤離民眾。圖／翻攝自白河分局臉書粉絲專頁
白河警分局員警在0728大豪雨第一時間到場，執行淹水警戒、橋路封閉、交通管制，並配合區公所疏散撤離民眾。圖／翻攝自白河分局臉書粉絲專頁
第三警分局員警在0728大豪雨第一時間到場，執行淹水警戒、橋路封閉、交通管制，並配合區公所疏散撤離民眾。圖／翻攝自第三分局臉書粉絲專頁
第三警分局員警在0728大豪雨第一時間到場，執行淹水警戒、橋路封閉、交通管制，並配合區公所疏散撤離民眾。圖／翻攝自第三分局臉書粉絲專頁

台南 豪雨 文件 災損

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