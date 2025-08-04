協助熟齡父二度就業 嘉義朴子就業中心父親節最強助攻

嘉義57歲「阿文」憑著毅力與實際行動重返職場，即使在困境中，也不放棄努力求職，在勞動部勞動部雲嘉南分署朴子就業中心的協助下與運用「55Plus就業促進措施」，成功穩定就業8個月，並領到最高6萬元的就業獎勵金，重新扛起了家經濟重任，成為家人最堅強支柱。

有超過20年外包司機經驗的阿文，承擔一家5口生活重擔，包括年邁母親、太太與2名孩子。隨著年齡增長，原本生財用的大貨車逐漸老舊，添購新車不敷成本，讓他在56歲那年陷入失業與焦慮中，對未來充滿不安。在朋友介紹到朴子就業中心水上就業服務台登記求職，透過「55Plus就業促進措施」成功錄取在嘉義瑞發行擔任桶裝工，至今穩定就業8個月。

阿文表示，在職場受挫陷入低潮時，所幸就服員的積極協助下，不僅迅速媒合工作機會，提醒可申請6萬元的就業獎勵金。看到就服員協助找工作奔走聯繫，這份溫暖支持他重新振作，也讓他重返職場後獲得穩定收入。

瑞發行是專營桶裝飲用水已成立26年，負責人表示，自己也是從基層多年歷練後再創業的，深知勞工的辛勞與需求，在管理上強調同理心與人本關懷。

朴子就業中心主任張春美表示，阿文的故事是許多家庭父親的縮影，朴子就業中心特別規畫於8月6、13日父親節前後舉辦2場聯合徵才活動。徵才活動提供職缺多元，涵蓋短期組裝員、作業員、品檢員、倉管人員、工程助理、設備工程師、設備維護技師、儲備幹部、挖土機司機、聯結車／大貨車司機、守衛保全及操作員等近300個職缺。