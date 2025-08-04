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新式蚵棚折損 延繩式抗風力較強

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南報導
先前丹娜絲颱風來襲，試驗中的新式蚵棚普遍有折損。圖為示意照片。記者鄭惠仁／翻攝
先前丹娜絲颱風來襲，試驗中的新式蚵棚普遍有折損。圖為示意照片。記者鄭惠仁／翻攝

丹娜絲颱風侵襲時台南牡蠣正值禁養期，未有損失，但強大風浪也考驗試驗中的新式蚵棚與延繩式的養殖方式，南市農業局漁管所表示，部分蚵棚有折損但可修復，而延繩式的浮球都在，顯示抗風力較佳；有業者建議，應往延繩式養殖發展。

7月到9月是傳統颱風來襲季節，也是台南牡蠣養殖的禁養期，以防蚵棚遭颱風吹損，市府近年補助業者發展新式蚵棚，希望開發出既環保又能耐颱風的養殖方式，包含浮棚式、延繩式養殖。

農業局近海級漁港管理所長張順得說，整體而言，新式蚵棚都有折損，但都可收回再修復，另延繩式養殖的浮筒都還在，只是蚵串不堪風浪襲打而斷掉流失，由蚵農的回饋來看，延繩式養殖抗風力較強，只是即使較耐風，颱風來之前還是須把蚵串收回，才能防止損失。

南市牡蠣養殖發展協會理事長陳俊安說，推動新式蚵棚多年，仍處於試驗期，由於新式蚵棚造價較高，建議政府結合企業，採租用方式來推動，可以較快速讓新式蚵棚取代竹製蚵棚，減少環境汙染，然而若採延繩式養殖會影響到漁船捕撈，生產量也不如浮棚養殖。

但也有業者認為，禁養期不養仍是最保險的方式，有規畫性的延繩養殖產量不輸浮棚養殖，牡蠣品質較佳，是未來可考慮的方式。

張順得回應，延繩式與浮棚式養殖各有優勢，持續規畫做試驗性養殖，找出最好的養殖方式，讓牡蠣產業永續發展。

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