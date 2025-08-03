豪大雨攪局模範父親表揚 嘉縣桌菜、蛋糕到府祝福

嘉義縣政府原訂今天在新港鄉鄉味餐廳舉辦父親節暨好人好事表揚，因雨量預測達停班停課標準，為維護長輩安全及減少不必要外出，表揚將延期辦理；嘉義縣社會局仍將桌菜、蛋糕親送到府，風雨不減祝福。

今年各界推薦模範父親20名、好人好事代表17名，37名接受表揚，六腳鄉模範父親91歲張金洋、民雄鄉「曹爸」曹汶龍醫師，以及好人好事代表熱心推動金卓越社區的大林鎮李哲霖等37名，受表揚者不僅是家庭的中流砥柱，更在社會以行動傳遞善與愛，人生故事值得被看見。

縣長翁章梁表示，表揚活動雖因風雨延期，卻不減對模範父親與好人好事的感謝與敬佩，齊聚的表揚活動轉化為到府祝福，特別由社會局同仁送愛送祝福，敬備鄉味餐廳精選桌菜、蛋糕及禮物，除大埔鄉、阿里山難以送達外，各鄉鎮市均分路線親送到府，仍可與家人歡聚圍爐慶祝，風雨中祝福心意不減。

今年嘉義縣模範父親有，太保市吳武松、朴子市涂清藤、布袋鎮李泉水、大林鎮林聰耀、民雄鄉曹汶龍、新港鄉林新維、溪口鄉劉錦舜、六腳鄉張金洋、東石鄉蔡春福、義竹鄉翁男勳、鹿草鄉陳榮顯、水上鄉黃炳村、中埔鄉葉明德、竹崎鄉賴新益、梅山鄉王文和、番路鄉陳振生、大埔鄉林連旺、阿里山鄉李健成。身心障礙團體推薦模範父親代表有，社團法人嘉義縣身心障礙者聯合會陳松富、社團法人嘉義縣脊髓損傷者協會蕭振榮。