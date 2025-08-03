快訊

土石流+道路坍方交通中斷 南投信義、水里鄉5校明天停班停課

「西遊記」男星驚傳驟逝！享壽86歲 妻悲痛證死訊

豪雨狂炸中南部！最新24小時雨量預測出爐 2縣市達停班課標準

豪大雨攪局模範父親表揚 嘉縣桌菜、蛋糕到府祝福

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義縣社會局送愛送祝福，準備餐廳精選桌菜、蛋糕及禮物到府祝福民雄鄉模範父親曹汝龍。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣社會局送愛送祝福，準備餐廳精選桌菜、蛋糕及禮物到府祝福民雄鄉模範父親曹汝龍。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣政府原訂今天在新港鄉鄉味餐廳舉辦父親節暨好人好事表揚，因雨量預測達停班停課標準，為維護長輩安全及減少不必要外出，表揚將延期辦理；嘉義縣社會局仍將桌菜、蛋糕親送到府，風雨不減祝福。

今年各界推薦模範父親20名、好人好事代表17名，37名接受表揚，六腳鄉模範父親91歲張金洋、民雄鄉「曹爸」曹汶龍醫師，以及好人好事代表熱心推動金卓越社區的大林鎮李哲霖等37名，受表揚者不僅是家庭的中流砥柱，更在社會以行動傳遞善與愛，人生故事值得被看見。

縣長翁章梁表示，表揚活動雖因風雨延期，卻不減對模範父親與好人好事的感謝與敬佩，齊聚的表揚活動轉化為到府祝福，特別由社會局同仁送愛送祝福，敬備鄉味餐廳精選桌菜、蛋糕及禮物，除大埔鄉、阿里山難以送達外，各鄉鎮市均分路線親送到府，仍可與家人歡聚圍爐慶祝，風雨中祝福心意不減。

今年嘉義縣模範父親有，太保市吳武松、朴子市涂清藤、布袋鎮李泉水、大林鎮林聰耀、民雄鄉曹汶龍、新港鄉林新維、溪口鄉劉錦舜、六腳鄉張金洋、東石鄉蔡春福、義竹鄉翁男勳、鹿草鄉陳榮顯、水上鄉黃炳村、中埔鄉葉明德、竹崎鄉賴新益、梅山鄉王文和、番路鄉陳振生、大埔鄉林連旺、阿里山鄉李健成。身心障礙團體推薦模範父親代表有，社團法人嘉義縣身心障礙者聯合會陳松富、社團法人嘉義縣脊髓損傷者協會蕭振榮。

嘉義縣好人好事代表有，太保市楊清標、朴子市蔡承哲、大林鎮李哲霖、民雄鄉鄭宗明、新港鄉陳裕昆、溪口鄉王梅蜂、六腳鄉王陳碧娥、東石鄉蕭奕棋、義竹鄉洪國榮、鹿草鄉洪駿豪、水上鄉劉玉松、中埔鄉王文練、竹崎鄉林叁振、梅山鄉簡秋燕、番路鄉林燕、大埔鄉楊添丁、阿里山鄉黃俊龍。

嘉義縣社會局送愛送祝福，準備餐廳精選桌菜、蛋糕及禮物到府祝福模範父親、好人好事代表。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣社會局送愛送祝福，準備餐廳精選桌菜、蛋糕及禮物到府祝福模範父親、好人好事代表。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣社會局送愛送祝福，準備餐廳精選桌菜、蛋糕及禮物到府祝福模範父親、好人好事代表。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣社會局送愛送祝福，準備餐廳精選桌菜、蛋糕及禮物到府祝福模範父親、好人好事代表。圖／嘉義縣政府提供

嘉義 大埔

延伸閱讀

嘉縣提治水需求 翁章梁：政院承諾納入中央預算

感恩父愛如山...板橋表揚37位模範父親 93歲張萬福最年長

叔姪情深同獲獎！陳金福、陳俊輝獲金門模範父親表揚

新北貢寮模範父親表揚大會 子女奉茶感恩父愛

相關新聞

丹娜絲颱風當試驗！新式蚵棚不敵 延繩式養殖抗風力較強

丹娜絲颱風嘉義縣牡蠣養殖重大損失，台南因是禁養期沒有損失，但強大風浪也考驗試驗中的新式蚵棚與延繩式養殖。農業局漁管所表示...

嘉義大水小廟滅頂 神明也成災戶...校園沉浮歷刼歸來

豪大雨造成嘉義縣多處災情，朴子市竹村里淹水逾130公分，位於竹安橋旁的一處小廟甚至滅頂，裡面的神像一度飄流出去，幸好里民...

獨／「不想等到台灣變不是人待的地方」 他率裝修團隊南下免費搭帆布

「政府的效率實在太慢了！」不忍南部民眾在風雨中仍無棲身之所，台中市萬豐室內裝修公司自組團隊南下嘉義縣朴子、六腳地區免費替...

台南安定昨累積降雨量達395毫米 黃偉哲視察抽水站

受低壓帶及西南氣流豪雨影響，台南昨各地傳出積淹水災情，其中，安定區累積降雨逾350毫米雨量，已超出區域排水排洪能量，導致...

台南安平靈濟殿百年孤祭二部曲 快來報名夏令營體驗文化資產

台南市安平靈濟殿每年農曆7月的孤棚祭，是台南的無形文化資產，也是國內罕見的特色宗教祭祀，繼去年「百年孤祭-重返鎮渡頭」特...

台南百年蘇家古厝 古蹟鑑定本周會勘

台南市七股區沿海蘇家古厝「武功堂」，遭丹娜絲颱風侵襲，屋頂梁柱遭飛來鐵皮重砸，三合院屋頂坍毀、梁柱斷裂，屋主說4年前曾提...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。