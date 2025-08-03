夜傳「漱漱漱」聲！台南柳營1民宅地基掏空10層樓高 4車全墜落
台南近期連日豪雨造成柳營旭山里一處民宅昨晚發生地基掏空、邊坡土石滑落情形，住家車棚內2台汽車、1輛小貨車及1輛機車全掉落邊坡，居民嚇得整晚不敢睡，柳營區公所今早也緊急撤離並安置該戶邱姓一家8口，所幸並未造成人員傷亡。
柳營區公所表示，近日受鋒面及西南氣流影響，連日豪雨已造成山區土石鬆動，經現場勘查，該處民宅邊坡出現滑落跡象，為避免後續降雨引發更大災害，區公所與相關單位已針對周邊地質研擬處置方案中避免後續大範圍坍塌，並協助住戶進行必要安置與生活協助，同時呼籲鄉親在豪雨期間提高警覺，確保人身安全。
居民表示，昨晚約9點多聽到屋外有「漱漱漱」的聲音，走出來查看就發現停車棚周邊土石開始滑落，原想搶救車輛，沒想到整個停車棚一下子就被沖刷掉落，深度約有10層樓高，因住家房屋緊鄰停車棚，就怕房屋也受波及，趕緊叫一家人出來，而大家嚇得不敢睡，都待在客廳裡。
居民也說，在這裡住了40多年，不曾發生過土石滑落的情況，也不知道房屋後續還能否居住，連剛交車2天的汽車也受損，「真的是無語問蒼天了！」只希望政府相關單位能幫忙處理邊坡問題，別讓雨水繼續沖刷，造成地基掏空擴大。
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