丹娜絲颱風當試驗！新式蚵棚不敵 延繩式養殖抗風力較強

丹娜絲颱風嘉義縣牡蠣養殖重大損失，台南因是禁養期沒有損失，但強大風浪也考驗試驗中的新式蚵棚與延繩式養殖。農業局漁管所表示，部分蚵棚有折損但可修復，另延繩式的浮球都在，顯示抗風力較佳。有業者建議應往延繩式養殖發展。

台南市牡蠣養殖發展協會認為浮棚養殖較適合，並指推動新市蚵棚多年但仍無進展，建議採租用方式推廣。漁管所說，不確定參數多，會繼續規畫試驗性養殖，找出最好的養殖方式。

7月到9月是颱風來襲季節也是台南牡蠣養殖的禁養期，以防蚵棚遭颱風吹損，造成損失，為此，市府也補助業者發展新式蚵棚，希望開發出既環保又能耐颱風的養殖方式，包含浮棚式與延繩式養殖。日前中颱丹娜絲颱風過境，超過13、14級的強風，吹掀台南沿海數千間房屋的屋頂，也恰好可見證，這些海上的新式蚵棚和延繩養殖設備是否禁得起颱風襲打。

農業局近海級漁港管理所長張順得表示，整體而言，新式蚵棚都有折損，但都可收回再修復，另延繩式養殖的浮筒都還在，只是蚵串不堪風浪襲打而斷掉流失，由蚵農的回饋來看，延繩式養殖抗風力較強，但即使較耐風，颱風來了，還必須把蚵串收回，才能防止損失。

台南市牡蠣養殖發展協會理事長陳俊安說，推動新式蚵棚多年，仍處於試驗期，由於新式蚵棚造價較高，也較難推動，建議政府結合企業，採租用方式來推動，可以較快速度，讓新式蚵棚取代竹製蚵棚，減少環境汙染。有業者認為，以目前試驗的情形來看，禁養期不養仍是最保險的方式，而採用延繩式養殖，牡蠣品質較佳來看，是未來可考慮的方式。

陳俊安認為，台南市和服棚養殖的面積小，若採延繩式養殖，會影響到漁船捕撈，且生產量也不如浮棚養殖，就地理環境而言，較適合傳統養殖方式。但也有業者不以為然，認為有規畫性的延繩養殖產量不輸浮棚養殖。漁港所長張順得說，延繩式與浮棚式養殖各有優勢，目前會持續規畫，做試驗性養殖，找出最好的養殖方式，讓牡蠣產業永續發展。